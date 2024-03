Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Bereits in unserem Jahresausblick wiesen wir auf die korrektive Bewegung des CRB Index seit Mitte 2022 hin, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Charttechnisch habe sich die Konsolidierung in Form einer klassischen Korrekturflagge vollzogen. An dieser Stelle werde es interessant, denn das beschriebene trendbestätigende Kursmuster habe das Rohstoffbarometer in der vergangenen Woche nach oben aufgelöst. Die "bullishe" Flaggenauflösung (obere Begrenzung akt. bei 318 Punkten) gehe zudem mit der Rückeroberung der Hochpunkte von 2014 und 2012 bei 314 bzw. 322 Punkten einher. Per Saldo liefere dieser Befreiungsschlag eine charttechnische Steilvorlage in Sachen "Fortsetzung des Aufwärtstrends der letzten Jahre". Ein erstes Etappenziel stelle nun das Mehrjahreshoch von 2022 bei 351 Punkten dar, ehe das Hoch vom April 2011 bei 371 Punkten wieder in den Mittelpunkt rücke. Das rechnerische Anschlusspotenzial - abgeleitet aus der zuvor diskutierten Korrekturflagge - lasse sich langfristig sogar auf rund 400 Punkte taxieren. Um den aktuellen Ausbruch nicht leichtfertig zu verspielen, gelte es dagegen in Zukunft, das 2014er-Hoch bei 314 Punkten nicht mehr zu unterschreiten. (19.03.2024/ac/a/m)