Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - "Alles nimmt ein gutes Ende für denjenigen, der warten kann!" - aktuell passt dieses bekannte Zitat bestens auf den Chartverlauf der griechischen Standardwerte FTSE/Athex Large Cap (ISIN: GRI99201A006, WKN: A1RRGZ), so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Hier habe die Abwärtsbewegung seit September 1999 in zwei Tiefpunkten in den Jahren 2016 und 2020 bei 1.075/1.136 Punkten gegipfelt, welche mittlerweile einen großen Doppelboden definieren würden. Dank des zuletzt erfolgten Spurts über die Hürden bei knapp 2.400 Punkten könne die gesamte Kursentwicklung der letzten acht Jahre letztlich als strategische, untere Umkehr interpretiert werden. Die Bedeutung des erfolgten Ausbruchs werde noch zusätzlich durch die 38,2%-Korrektur des letzten Baisseimpulses (2.366 Punkte) untermauert. Aus der Höhe der diskutierten Trendwendeformation ergebe sich ein langfristiges Anschlusspotenzial von rund 1.300 Punkten bzw. ein Kursziel im Bereich von knapp 3.700 Punkten. Jenseits dieser langfristigen Zielmarke stecke das 2014er-Hoch bei 4.455 Punkten eine weitere nennenswerte Barriere ab. Um die beschriebene Trendwende in Zukunft nicht mehr zu negieren, gelte es die Ausbruchsmarken bei 2.384/2.371 Punkten nicht mehr zu unterschreiten. (01.03.2023/ac/a/m)



