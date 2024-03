Diese Verschiebung der Zinssenkungserwartungen durch die BoE sei wie ein rotes Tuch für einen Bullen, und die Märkte hätten sich stark erholt. Der FTSE 250 habe in dieser Woche ebenfalls stark zugelegt und sei, obwohl er noch kein Rekordhoch erreicht habe, nur noch 400 Punkte von seinem Rekordhoch aus dem Jahr 2021 entfernt.



Auch die Wirtschaftsdaten würden diesem Index helfen. Die Einzelhandelsumsätze für Februar seien besser als erwartet gewesen. Die Kernumsätze im Einzelhandel seien im Monatsvergleich um 0,2% und damit besser als die erwarteten -0,1% gestiegen. Die CBI-Trends für die Aufträge im Verarbeitenden Gewerbe seien im März mit -18 ebenfalls besser als im Februar (-20) gewesen. Auch das Verarbeitende Gewerbe werde optimistischer: Die Erwartungen für das Auftragsvolumen in den nächsten drei Monaten hätten sich von +4 im Februar auf +8 im März verdoppelt.



Obwohl der FTSE 100 über defensive Qualitäten verfüge, die in der Regel nicht steigen würden, wenn die Märkte durch das Erwarten von Zinssenkungen einen zyklischen Schub erhalten würden, bedeute die "Everything-Rally" in dieser Woche, dass der FTSE 100 sogar noch mehr als die anderen Indices profitiere, weil er niedrig bewertet gewesen sei. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis für den FTSE 100 liege bei 12, für den S&P 500 bei 25. Wenn die ""Everything-Rally"" anhalte und sich die Risikostimmung halte, könnte der FTSE 100 weiter zulegen.



Es sei erwähnenswert, dass einige Mitglieder des FTSE 100 bisher ein sehr starkes Jahr 2024 erlebt hätten. So sei Rolls Royce (ISIN GB00B63H8491 / WKN A1H81L) um 40% gestiegen, Beazley (ISIN GB00BYQ0JC66 / WKN A2AF7G) um 32% und Flutter (ISIN IE00BWT6H894 / WKN A14RX5) um 23%. Allein im letzten Monat sei Rolls Royce um 17% gestiegen, Lloyds Bank (ISIN GB0008706128 / WKN 871784) um 14%, Glencore (ISIN JE00B4T3BW64 / WKN A1JAGV) um 13% und Rentokil (ISIN GB00B082RF11 / WKN A0EQ3A) um 11%.



Während es also leicht gewesen sei, den FTSE 100 zu vernachlässigen, da die US-Tech-Giganten den ganzen Ruhm für sich beanspruchen würden, hätten einige britische Unternehmen ein erstaunliches Comeback hingelegt, und der FTSE 100 werde zu Beginn des zweiten Quartals im Mittelpunkt stehen. (22.03.2024/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die großen Zentralbanken öffneten diese Woche die Tür für Zinssenkungen, was eine "Everything-Rally" auslöste, und die Aktien sind auf dem Weg zu ihrer besten Woche in diesem Jahr, so die Experten von XTB.Der vielleicht größte Schock der Woche sei der FTSE 100 , der am Freitag ein neues Rekordhoch erreicht habe. Der Countdown für einen Anstieg dieses Index auf 8.000 Punkte laufe nun, da er seine eigene "Alles-Rally" erlebe und die meisten Sektoren Gewinne verzeichnen würden.Der wichtigste britische Blue-Chip-Index habe sich hervorragend entwickelt und sei in dieser Woche um 2,8% gestiegen, womit er den EURO STOXX 50 , der um 0,8% gestiegen sei, geschlagen habe. Er habe sich auch besser entwickelt als der S&P 500 , der um 1,77% gestiegen sei, und der NASDAQ ( ISIN US6311011026 WKN A0AE1X ), der bisher um 1,69% zugelegt habe. Die Marktrally in dieser Woche sei durch die Nachricht ausgelöst worden, dass die Zentralbanken zu einer eher zurückhaltenden Haltung übergegangen seien.