Paris (www.aktiencheck.de) - Mit gut 7.930 Punkten ist der FTSE 100 am Donnerstag auf den höchsten Stand seiner Geschichte gestiegen, so die Experten der BNP Paribas in einer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Dem wichtigsten britischen Aktienindex komme auch seine hohe Exportlastigkeit zugute. Viele der im "Footsie" 100 enthaltenen britischen Konzerne würden einen großen Teil ihrer Erträge im Ausland erwirtschaften und daher von der Abschwächung des Pfundes profitieren. Wie groß dieser Währungseffekt sei, zeige ein Vergleich mit dem FTSE 250: Mit aktuell 20.340 Zählern sei das deutlich breiter aufgestellte Marktbarometer rund 4.000 Punkte von seinem im September 2021 erreichten Allzeithoch entfernt. Unterstützend für britische Aktien habe außerdem gewirkt, dass sich die Inflation im Dezember den zweiten Monat in Folge abgeschwächt habe. Dies scheine die britische Notenbank zu einer weniger rigiden Geldpolitik zu bewegen.Zwar habe die Bank of England (BoE) zuletzt ihren Leitzins um weitere 50 Basispunkte auf 4 Prozent auf das höchste Niveau seit 2008 angehoben, doch Notenbankchef Andrew Bailey habe durchblicken lassen, dass der Zinsgipfel nun näher rücke und die Inflation wahrscheinlich ihren Höhepunkt erreicht habe. Mit Unsicherheit behaftet seien derweil die wirtschaftlichen Perspektiven. Während die Unternehmensgewinne besser als erwartet ausgefallen seien, sei eine Rezession noch nicht vom Tisch. Gehe es nach dem IWF, sei Großbritannien die einzige der führenden Volkswirtschaften, die 2023 in eine Rezession rutschen könnte. Auch die BoE sehe das Land auf dem Weg in den Abschwung, der aber "viel flacher" ausfallen könnte als in ihren Prognosen im November befürchtet. (10.02.2023/ac/a/m)