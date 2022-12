Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Während sich die meisten europäischen Indices am Mittwoch eher wenig bewegten, stiegen die Aktien in London, als die Händler aus der verlängerten Weihnachtspause zurückkehrten, so die Experten von XTB.Der FTSE 100 sei über die 7.500-Punkte-Marke gesprungen und wenn es den Käufern gelinge, das Momentum aufrechtzuerhalten, könnte der Kurs das Jahreshoch bei 7.630 Punkten testen. Vor kurzem habe auch der mittelfristige SMA50 den langfristigen SMA200 durchbrochen. Damit habe sich ein bullisches "Golden Cross" gebildet, das zuweilen einer Aufwärtsbewegung vorausgehen könne. Dennoch sei die allgemeine Stimmung an den Märkten eher düster, sodass ein weiterer Abwärtsimpuls nicht auszuschließen sei. In diesem Szenario läge die wichtigste zu beachtende Unterstützung bei 7.260 Punkten. (28.12.2022/ac/a/m)