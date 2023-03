Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die britischen Aktien legten am Morgen zu, nachdem der Gouverneur der Bank of England, Bailey, erklärt hatte, das britische Finanzsystem sei widerstandsfähig und verfüge über robuste Kapital- und Liquiditätspositionen, so die Experten von XTB.Andererseits habe er hinzugefügt, dass die Zinssätze möglicherweise angehoben werden müssten, wenn es Anzeichen für einen anhaltenden Inflationsdruck gäbe. Es sei daran erinnert, dass die Zahlen der vergangenen Woche gezeigt hätten, dass sich die Inflation in Großbritannien im Februar unerwartet auf 10,4% beschleunigt habe. Die jüngsten Daten des Marktforschungsunternehmens Kantar würden zeigen, dass der Preisdruck weiterhin hoch sei, da die Lebensmittelpreise im März gegenüber dem Vorjahr um 17,5% gestiegen seien und damit einen neuen Rekordwert erreicht hätten. Aus technischer Sicht habe der Index ( ISIN GB0001383545 WKN 969378 ) die frühen Gewinne wieder abgegeben, da es den Käufern nicht gelungen sei, die wichtige Widerstandszone um 7.520 Punkte zu überwinden, die durch frühere Kursreaktionen und das 38,2% Fibonacci-Retracement der letzten Aufwärtswelle markiert sei. Potenzielle Ziele würden bei 7.360 und 7.200 Punkten liegen. (28.03.2023/ac/a/m)