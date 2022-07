Tradegate-Aktienkurs FRIEDRICH VORWERK-Aktie:

27,60 EUR +3,56% (06.07.2022, 17:57)



XETRA-Aktienkurs FRIEDRICH VORWERK-Aktie:

27,20 EUR +2,45% (06.07.2022, 17:36)



ISIN FRIEDRICH VORWERK-Aktie:

DE000A255F11



WKN FRIEDRICH VORWERK-Aktie:

A255F1



Ticker-Symbol FRIEDRICH VORWERK-Aktie:

VH2



Kurzprofil FRIEDRICH VORWERK Group SE:



FRIEDRICH VORWERK Group SE (ISIN: DE000A255F11, WKN: A255F1, Ticker-Symbol: VH2) gehört zu den führenden Unternehmen im Bereich kritische On-Shore-Energieumwandlung und Energieinfrastruktur in Deutschland und Europa. In den Kernmärkten Erdgas, Strom und Wasserstoff bietet die Gruppe ihren Kunden verschiedene Lösungen für die Konzipierung, Realisierung und Inbetriebnahme von Energieinfrastruktur an und ermöglicht Energieversorgern, Netzbetreibern, Industrieunternehmen und Kommunen so den Betrieb komplexer Energienetze und -anlagen. (06.07.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - FRIEDRICH VORWERK-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie der FRIEDRICH VORWERK Group SE (ISIN: DE000A255F11, WKN: A255F1, Ticker-Symbol: VH2) unter die Lupe.Das Tostedter Unternehmen hätten nur wenige Anleger auf der Watchlist. Dabei habe der Anbieter von Lösungen im Bereich der Energieinfrastruktur einiges zu bieten. Durch die geopolitischen Veränderungen infolge des Ukraine-Krieges rücke nun das Thema Flüssiggas auch in Deutschland verstärkt in den Fokus und gerade hier mische FRIEDRICH VORWERK derzeit mit. Sollte es dem Unternehmen gelingen, die sehr gute Auftragslage ordentlich zu monetarisieren, dann sollte die Aktie aus dem Dornröschenschlaf erwachen und mittelfristig in Richtung 40 Euro laufen, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 06.07.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien IBU-tec und PVA TePla befinden sich im Real-Depot von DER AKTIONÄR. HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze FRIEDRICH VORWERK-Aktie: