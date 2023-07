Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze FRIEDRICH VORWERK-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs FRIEDRICH VORWERK-Aktie:

10,64 EUR 0,00% (27.07.2023, 14:14)



XETRA-Aktienkurs FRIEDRICH VORWERK-Aktie:

10,70 EUR +0,94% (27.07.2023, 13:52)



ISIN FRIEDRICH VORWERK-Aktie:

DE000A255F11



WKN FRIEDRICH VORWERK-Aktie:

A255F1



Ticker-Symbol FRIEDRICH VORWERK-Aktie:

VH2



Kurzprofil FRIEDRICH VORWERK Group SE:



FRIEDRICH VORWERK Group SE (ISIN: DE000A255F11, WKN: A255F1, Ticker-Symbol: VH2) gehört zu den führenden Unternehmen im Bereich kritische On-Shore-Energieumwandlung und Energieinfrastruktur in Deutschland und Europa. In den Kernmärkten Erdgas, Strom und Wasserstoff bietet die Gruppe ihren Kunden verschiedene Lösungen für die Konzipierung, Realisierung und Inbetriebnahme von Energieinfrastruktur an und ermöglicht Energieversorgern, Netzbetreibern, Industrieunternehmen und Kommunen so den Betrieb komplexer Energienetze und -anlagen. (27.07.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - FRIEDRICH VORWERK-Aktienanalyse der EQUI.TS GmbH:Thomas Schießle und Daniel Großjohann, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH, nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der FRIEDRICH VORWERK Group SE (ISIN: DE000A255F11, WKN: A255F1, Ticker-Symbol: VH2) unter die Lupe.Die branchentypischen Unsicherheiten würden anhalten und die unternehmensindividuellen Sanierungsarbeiten seien noch nicht abgeschlossen, würden sich die Fachleute aus Frankfurt/M überzeugt geben. Das würden sowohl die jetzt veröffentlichten KPIs des Q2/23 als auch die - auf adj. EBIT-Ebene - Guidance-Reduzierung, allzu deutlich zeigen.FY 23 sei - nach der massiven Planverfehlung in FY 22 - vom Vorstand zum "Übergangsjahr" erklärt worden. Seither würden die internen Strukturen nachgeführt, um künftig wieder expansionsfähig zu werden.Tatsächlich sei die adj. EBIT-Marge in Q2/23 (-670 BP YoY auf 3,9%) massiv gefallen, der Umsatz steige zeitgleich um 16% auf EUR 165,6 Mio. So dass die Book-to-Bill-Ratio leicht auf 190,4% (Q1/23: 283%) gesunken sei, was also in die "richtig Richtung" ginge. Der Orderbestand sei auf den Rekordwert von EUR 467,1 Mio. (+10,7% YoY) gestiegen. Noch sei also das Unternehmen in der kräftezehrenden Anpassungsphase.Ob die Equitystory ("Profiteur der Energiewende") bei dem strapazierten Workflow (Stichworte: Planungs- und Prognosequalität) wieder überzeugen werde, hänge ganz wesentlich an fundamentalen Anpassungen des Unternehmens-setup, würden sich die Fachleute aus Frankfurt/M überzeugt geben.Die branchentypischen und unternehmensindividuellen Prognoseunsicherheiten würden auch künftig eine niedrige Bewertung erfordern, würden die Aktienexperten zusammenfassen. Das Chance-/Risiko-Verhältnis sei aktuell unvorteilhaft und auch die Peerbewertung mahne weiterhin zur Vorsicht.Das Anlageurteil für die FRIEDRICH VORWERK-Aktie laute daher: "halten", so Thomas Schießle und Daniel Großjohann, Analysten der EQUI.TS GmbH. (Analyse vom 27.07.2023)