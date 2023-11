Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze FRIEDRICH VORWERK-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs FRIEDRICH VORWERK-Aktie:

12,92 EUR -1,37% (23.11.2023, 11:57)



XETRA-Aktienkurs FRIEDRICH VORWERK-Aktie:

12,86 EUR -1,08% (23.11.2023, 11:39)



ISIN FRIEDRICH VORWERK-Aktie:

DE000A255F11



WKN FRIEDRICH VORWERK-Aktie:

A255F1



Ticker-Symbol FRIEDRICH VORWERK-Aktie:

VH2



Kurzprofil FRIEDRICH VORWERK Group SE:



FRIEDRICH VORWERK Group SE (ISIN: DE000A255F11, WKN: A255F1, Ticker-Symbol: VH2) gehört zu den führenden Unternehmen im Bereich kritische On-Shore-Energieumwandlung und Energieinfrastruktur in Deutschland und Europa. In den Kernmärkten Erdgas, Strom und Wasserstoff bietet die Gruppe ihren Kunden verschiedene Lösungen für die Konzipierung, Realisierung und Inbetriebnahme von Energieinfrastruktur an und ermöglicht Energieversorgern, Netzbetreibern, Industrieunternehmen und Kommunen so den Betrieb komplexer Energienetze und -anlagen. (23.11.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - FRIEDRICH VORWERK-Aktienanalyse von der EQUI.TS GmbH:Thomas Schießle und Daniel Großjohann, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH, nehmen die Aktie der FRIEDRICH VORWERK Group SE (ISIN: DE000A255F11, WKN: A255F1, Ticker-Symbol: VH2) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die branchentypischen Unsicherheiten würden anhalten und die unternehmensindividuellen Sanierungsarbeiten seien noch nicht abgeschlossen, würden sich die Fachleute aus Frankfurt/M weiterhin überzeugt geben. Das würden auch die jetzt veröffentlichten KPIs des operativ enttäuschenden Q3/23 zeigen (Umsatz/EBITDA-Marge: -5,5% YoY auf EUR 109,5 Mio./-1165 BP auf 6,15%). Der Plan für das "Übergangsjahr FY 23" laute bekanntermaßen: In H2/23 solle sich die Marge - wenn im Projektportfolio Vorabinvestments einerseits und Nacharbeiten andererseits an Bedeutung verlieren würden - massiv erholen und so die 23er Guidance erfüllen. Die Q4/23-Performance schließlich "müsse es also richten", was vom Management auch so kommuniziert würde.Durch die Rückstellungsdotierung für ein Einzelkostenrisiko in Q3/23 in Höhe von EUR 7,4 Mio. werde die GuV-Rechnung für FY23 entlastet und die so die bestätigte 23er Guidance abgesichert - die EQUI.TS-Schätzung werde angepasst. Der Netto-Cashbestand sei inzwischen ins Negative gedreht (EUR-13,7 Mio.).Aktuell sei der Mix durch Projekte aus 2020 und 2021 margenschwach, die adjustierte EBITDA-Marge habe sich auch in 9M/23 (-920 BP YoY auf 7,1%) auf massiv gedrücktem Niveau bewegt. Der Umsatz sei zeitgleich noch um 6,4% auf EUR 275,1 Mio. gestiegen, würden die Analysten zusammenfassen.Die branchentypischen und unternehmensindividuellen Prognoseunsicherheiten würden auch künftig eine niedrige Bewertung erfordern, würden die Aktienexperten zusammenfassen. Das Chance-/Risiko-Verhältnis sei aktuell unvorteilhaft und auch die nochmals gesunkene Peerbewertung mahne weiterhin zur Vorsicht.Das Anlageurteil von Thomas Schießle und Daniel Großjohann, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH, für die FRIEDRICH VORWERK-Aktie lautet daher "halten". (Analyse vom 23.11.2023)