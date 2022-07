Börsenplätze FRIEDRICH VORWERK-Aktie:



Kurzprofil FRIEDRICH VORWERK Group SE:



FRIEDRICH VORWERK Group SE (ISIN: DE000A255F11, WKN: A255F1, Ticker-Symbol: VH2) gehört zu den führenden Unternehmen im Bereich kritische On-Shore-Energieumwandlung und Energieinfrastruktur in Deutschland und Europa. In den Kernmärkten Erdgas, Strom und Wasserstoff bietet die Gruppe ihren Kunden verschiedene Lösungen für die Konzipierung, Realisierung und Inbetriebnahme von Energieinfrastruktur an und ermöglicht Energieversorgern, Netzbetreibern, Industrieunternehmen und Kommunen so den Betrieb komplexer Energienetze und -anlagen. (12.07.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - FRIEDRICH VORWERK-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der FRIEDRICH VORWERK Group SE (ISIN: DE000A255F11, WKN: A255F1, Ticker-Symbol: VH2) unter die Lupe.Lange habe in Deutschland die Ansicht überwogen, ein eigenes Terminal zum Import von Flüssigerdgas (LNG) wäre unnötig. Durch den Ukraine-Krieg stehe aber eine umfassende Neuordnung der Energieversorgung bevor. Einer der potenziellen Profiteure sei FRIEDRICH VORWERK.In Wilhelmshaven sei bereits mit dem Bau eines schwimmenden LNG-Terminals begonnen worden. Anfang 2023 solle hier das erste von Tankschiffen aus Übersee importierte LNG entladen und in eine Pipeline eingespeist werden. Über diese Anbindungsleitung solle das wichtige Gut am Ende in die Norddeutsche Erdgas-Transversale (NETRA) integriert werden.Als Anbieter von Lösungen im Bereich der Energieinfrastruktur für Gas-, Strom- und Wasserstoffanwendungen habe FRIEDRICH VORWERK bereits Ende Juni für die Realisierung eines Teils dieser Pipeline einen Auftrag mit einem Volumen im mittleren zweistelligen Millionenbereich erhalten. Heute lege das Tostedter Unternehmen nach und melde einen Großauftrag für die Realisierung der Anschlussleitungen für das LNG-Terminal in Brunsbüttel. Die Beauftragung umfasse ein Gesamtvolumen von mehr als 120 Mio. Euro und werde von einer gleichberechtigten Arbeitsgemeinschaft, bestehend aus der FRIEDRICH VORWERK sowie der österreichischen HABAU Group umgesetzt."Der Aktionär" habe die FRIEDRICH VORWERK-Aktie zu 27,10 Euro mit Ziel 37,50 Euro zum Kauf empfohlen. Würden sich bei den nächsten Zahlen Ansätze einer erfolgreichen Monetarisierung der anziehenden Auftragseingänge zeigen, dürfte das Papier nachhaltig in höhere Regionen vorstoßen, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.07.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link