Börsenplätze FRIEDRICH VORWERK-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs FRIEDRICH VORWERK-Aktie:

10,86 EUR 0,00% (09.02.2023, 11:12)



XETRA-Aktienkurs FRIEDRICH VORWERK-Aktie:

10,88 EUR -1,09% (09.02.2023, 11:07)



ISIN FRIEDRICH VORWERK-Aktie:

DE000A255F11



WKN FRIEDRICH VORWERK-Aktie:

A255F1



Ticker-Symbol FRIEDRICH VORWERK-Aktie:

VH2



Kurzprofil FRIEDRICH VORWERK Group SE:



FRIEDRICH VORWERK Group SE (ISIN: DE000A255F11, WKN: A255F1, Ticker-Symbol: VH2) gehört zu den führenden Unternehmen im Bereich kritische On-Shore-Energieumwandlung und Energieinfrastruktur in Deutschland und Europa. In den Kernmärkten Erdgas, Strom und Wasserstoff bietet die Gruppe ihren Kunden verschiedene Lösungen für die Konzipierung, Realisierung und Inbetriebnahme von Energieinfrastruktur an und ermöglicht Energieversorgern, Netzbetreibern, Industrieunternehmen und Kommunen so den Betrieb komplexer Energienetze und -anlagen. (09.02.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - FRIEDRICH VORWERK-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Zu einem massiven Ausverkauf kam es bei der Aktie von FRIEDRICH VORWERK (ISIN: DE000A255F11, WKN: A255F1, Ticker-Symbol: VH2), so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Der Anbieter von Lösungen im Bereich Energieinfrastruktur habe auf Basis vorläufiger Zahlen im vierten Quartal einen außergewöhnlich hohen Umsatz von 109 Mio. Euro erzielt, was einem Wachstum von 56 Prozent entspreche. Der Umsatz sei jedoch mit einem unerwartet schwachen operativen Ergebnis (EBIT) von 2,8 Mio. Euro einhergegangen, was einer Marge von nur 2,6 Prozent entspreche.2023 solle der Umsatz von 368 Mio. auf rund "mehr als 300 Mio. Euro" zurückgehen. Die EBIT-Marge werde aufgrund des anhaltenden Kostendrucks bei Material und Personal sowie wegen der erfolgten Investitionen unter dem Niveau von 2022 liegen.Im Zuge der Negativnachrichten und des Kurssturzes sei das Vertrauen erst einmal weg. Auch Analysten seien wenig begeistert. Die Privatbank Berenberg habe FRIEDRICH VORWERK nach der Meldung von "buy" auf "hold" herabgestuft und das Kursziel von 42 auf 14 Euro drastisch gesenkt. Beim operativen Ergebnis (EBIT) habe der Pipeline- und Anlagenbauer für Erdgas-, Strom- und Wasserstoffanwendungen die eigene Vorgabe und die Konsensschätzung weit verfehlt, habe Analyst Lasse Stüben in einer Studie geschrieben. Dies und der schwache Ausblick auf das laufende Jahr hätten Zweifel geschürt, ob das Unternehmen die Kosten im Griff habe.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link