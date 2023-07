Börsenplätze FRIEDRICH VORWERK-Aktie:



FRIEDRICH VORWERK Group SE (ISIN: DE000A255F11, WKN: A255F1, Ticker-Symbol: VH2) gehört zu den führenden Unternehmen im Bereich kritische On-Shore-Energieumwandlung und Energieinfrastruktur in Deutschland und Europa. In den Kernmärkten Erdgas, Strom und Wasserstoff bietet die Gruppe ihren Kunden verschiedene Lösungen für die Konzipierung, Realisierung und Inbetriebnahme von Energieinfrastruktur an und ermöglicht Energieversorgern, Netzbetreibern, Industrieunternehmen und Kommunen so den Betrieb komplexer Energienetze und -anlagen. (05.07.2023/ac/a/nw)





Tostedt (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Citadel Advisors LLC baut Netto-Leerverkaufsposition in den Aktien der FRIEDRICH VORWERK Group SE stark ab:Die Shortseller des Hedgefonds Citadel Advisors LLC setzen den Rückzug aus ihren Leerverkauf-Aktivitäten in den Aktien der FRIEDRICH VORWERK Group SE (ISIN: DE000A255F11, WKN: A255F1, Ticker-Symbol: VH2) fort.Die Finanzprofis des von Kenneth C. Griffin gegründeten Hedgefonds Citadel Advisors LLC mit Sitz in Chicago, Illinois, USA haben am 03.07.2023 ihre Netto-Leerverkaufsposition von 0,59% auf 0,49% der FRIEDRICH VORWERK-Aktien gesenkt.Aktuell halten die Leerverkäufer der Hedgefonds folgende Netto-Leerverkaufspositionen in den FRIEDRICH VORWERK-Aktien:0,49% Citadel Advisors LLC (03.07.2023)Damit summieren sich die Netto-Leerverkaufspositionen der Leerverkäufer der Hedgefonds derzeit auf mindestens 1,02% der FRIEDRICH VORWERK-Aktien.