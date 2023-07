Auftragseingang und Umsatz würden bei dem Spezialisten für Energie-Infrastruktur passen, der erst 2021 an die Börse gekommen sei. Kein Wunder: Die Gesellschaft agiere mit ihren Dienstleistungen am Puls der Zeit. Doch das Warten auf eine (deutliche und nachhaltige) Verbesserung der Profitabilität gehe weiter. Solange der Vorstand keine verlässliche Gewinnprognose veröffentlichen könne, werde das Vertrauen der Anleger nicht zurückkommen - und die FRIEDRICH VORWERK-Aktie weiter im Bereich um zehn Euro seitwärts tendieren.



Anleger warten hier eindeutige Signal an der Seitenlinie ab, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 26.07.2023)



FRIEDRICH VORWERK Group SE:



FRIEDRICH VORWERK Group SE (ISIN: DE000A255F11, WKN: A255F1, Ticker-Symbol: VH2) gehört zu den führenden Unternehmen im Bereich kritische On-Shore-Energieumwandlung und Energieinfrastruktur in Deutschland und Europa. In den Kernmärkten Erdgas, Strom und Wasserstoff bietet die Gruppe ihren Kunden verschiedene Lösungen für die Konzipierung, Realisierung und Inbetriebnahme von Energieinfrastruktur an und ermöglicht Energieversorgern, Netzbetreibern, Industrieunternehmen und Kommunen so den Betrieb komplexer Energienetze und -anlagen. (26.07.2023/ac/a/nw)



