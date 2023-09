Börsenplätze FRIEDRICH VORWERK-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs FRIEDRICH VORWERK-Aktie:

13,00 EUR 0,00% (11.09.2023, 08:04)



XETRA-Aktienkurs FRIEDRICH VORWERK-Aktie:

13,10 EUR +2,18% (08.09.23, 17:36)



ISIN FRIEDRICH VORWERK-Akt20ie:

DE000A255F11



WKN FRIEDRICH VORWERK-Aktie:

A255F1



Ticker-Symbol FRIEDRICH VORWERK-Aktie:

VH2



Kurzprofil FRIEDRICH VORWERK Group SE:



FRIEDRICH VORWERK Group SE (ISIN: DE000A255F11, WKN: A255F1, Ticker-Symbol: VH2) gehört zu den führenden Unternehmen im Bereich kritische On-Shore-Energieumwandlung und Energieinfrastruktur in Deutschland und Europa. In den Kernmärkten Erdgas, Strom und Wasserstoff bietet die Gruppe ihren Kunden verschiedene Lösungen für die Konzipierung, Realisierung und Inbetriebnahme von Energieinfrastruktur an und ermöglicht Energieversorgern, Netzbetreibern, Industrieunternehmen und Kommunen so den Betrieb komplexer Energienetze und -anlagen. (11.09.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Krefeld (www.aktiencheck.de) - FRIEDRICH VORWERK-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Experten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der FRIEDRICH VORWERK Group SE (ISIN: DE000A255F11, WKN: A255F1, Ticker-Symbol: VH2) unter die Lupe.Der für 2024 anvisierte Großauftrag für Friedrich Vorwerk komme nun früher als erwartet und mit einem höheren Volumen: Schon in Q4 2023 solle die Erdkabeltrasse A-Nord starten, der Anteil der Vorwerk-Tochter Bohlen & Doyen am gesamten Projekt (1,5 Mrd. Euro) werde sich auf 40% belaufen. Das berge Potenzial.Für Vorwerk bedeute das einen auf vier Jahre verteilten Umsatz über 600 Mio. Euro. 2023 dürfte - wenn überhaupt - nur wenig Umsatz hängen bleiben. Bei einem Halbjahresumsatz von 165,6 Mio. Euro (HJ 2022: 142,8 Mio. Euro) und einem Gewinn von 3,5 Mio. Euro (HJ 2022: 8,2 Mio. Euro) seien die Ziele für 2023 (Umsatz: über 330 Mio. Euro, bereinigte EBITDA-Marge 8-11%) bestätigt worden. Unbereinigt habe die EBITDA-Marge zum Halbjahr bei 8,2% (HJ 2022: 15,6%) gelegen. Die Experten würden im Gesamtjahr 9% für machbar halten. Die Marge dürfte 2024 leicht auf 9,5% steigen, was dann bei einem deutlich erhöhten Umsatz zu einem Sprung beim Nettogewinn auf 0,74 Euro je Aktie führen sollte.Die Zahlen für 2023 würden letztlich keine Rolle mehr spielen. Entscheidend werde vielmehr sein, mit welcher Gewinnmarge das Unternehmen für 2024 kalkuliere. Sollten die Schätzungen der Experten bestätigt oder sogar übertroffen werden, werde das Papier wieder interessant.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link