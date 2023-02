Börsenplätze FRIEDRICH VORWERK-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs FRIEDRICH VORWERK-Aktie:

10,18 EUR +3,56% (27.02.2023, 12:21)



XETRA-Aktienkurs FRIEDRICH VORWERK-Aktie:

10,20 EUR +4,40% (27.02.2023, 12:11)



ISIN FRIEDRICH VORWERK-Aktie:

DE000A255F11



WKN FRIEDRICH VORWERK-Aktie:

A255F1



Ticker-Symbol FRIEDRICH VORWERK-Aktie:

VH2



Kurzprofil FRIEDRICH VORWERK Group SE:



FRIEDRICH VORWERK Group SE (ISIN: DE000A255F11, WKN: A255F1, Ticker-Symbol: VH2) gehört zu den führenden Unternehmen im Bereich kritische On-Shore-Energieumwandlung und Energieinfrastruktur in Deutschland und Europa. In den Kernmärkten Erdgas, Strom und Wasserstoff bietet die Gruppe ihren Kunden verschiedene Lösungen für die Konzipierung, Realisierung und Inbetriebnahme von Energieinfrastruktur an und ermöglicht Energieversorgern, Netzbetreibern, Industrieunternehmen und Kommunen so den Betrieb komplexer Energienetze und -anlagen. (27.02.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Krefeld (www.aktiencheck.de) - FRIEDRICH VORWERK-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Experten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der FRIEDRICH VORWERK Group SE (ISIN: DE000A255F11, WKN: A255F1, Ticker-Symbol: VH2) unter die Lupe.Nach Bekanntgabe erster Indikationen zum Geschäftsjahr 2022 (per 31.12.) und zum Ausblick 2023 sei die Aktie der FRIEDRICH VORWERK Group kräftig unter Druck gekommen. Während der Umsatz deutlich über Plan auf 368 Mio. Euro (2021: 279,1 Mio. Euro) zugelegt habe, sei das u.a. um nicht fortgeführte Aktivitäten bereinigte EBIT auf 33,8 Mio. Euro (2021: 44,5 Mio. Euro) gesunken. Grund hierfür seien kurzfristig zu realisierende Projekte gewesen, für die auf externes Personal habe zurückgegriffen werden müssen. Die Experten von "Der Anlegerbrief" wägen Chancen und aktuelle Bewertung ab.Als Infrastrukturdienstleister für die Energiewirtschaft ziele VORWERK auf einen stark wachsenden Markt. Denn die Energiewende erfordere einen massiven Aus- und Umbau der Infrastruktur. Neben Transportwegen für Erdgas müsse der aus erneuerbaren Energien gewonnene Strom zum Verbraucher gebracht werden. 2021 habe die Energiewirtschaft mehr als 20 Mrd. Euro investiert - Tendenz steigend. VORWERK sei hierauf spezialisiert und ziele auf die drei Kernmärkte Erdgas, Strom und Wasserstoff. Größtes Segment sei Natural Gas (Umsatzanteil 2021: 65,9%). Clean Hydrogen beinhalte die Dienstleistungen rund um den Wasserstoff und sei 2021 auf einen Anteil von 3,7% gekommen.Die Aktie zähle nach dem schwachen Ausblick aktuell nicht zu den Börsenlieblingen. Anstelle des erhofften Wachstums liege das Umsatzziel ("mehr als 300 Mio. Euro") deutlich unter dem Wert aus 2022. Beim EBIT führe die angekündigt schwächere operative Marge bei gleichzeitigem Erlösrückgang zu kräftigen Abschlägen. Die Experten von "Der Anlegerbrief" kalkulieren mit einer EBIT-Marge von 8% (2022e: 9,1%). Unterm Strich dürften 0,83 Euro je Aktie hängen bleiben. Damit nach drei Jahren mit sinkenden Gewinnen 2024 wieder Wachstum möglich sei, müsse das Management die Kosten in den Griff bekommen. Es gelte, durch Personalaufbau die teure Fremdbeauftragung zu umgehen und eine Lösung für die Tochter Puhlmann zu finden, die sich weiter in der Sanierung befinde. Bei einem Auslandsanteil 2021 von rd. 5% sei das Unternehmen zudem noch eine regionale Veranstaltung.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link