Aktien von FRIEDRICH VORWERK befinden sich im Real-Depot von "Der Aktionär".



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze FRIEDRICH VORWERK-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs FRIEDRICH VORWERK-Aktie:

21,35 EUR +2,15% (08.11.2022, 08:50)



XETRA-Aktienkurs FRIEDRICH VORWERK-Aktie:

20,65 EUR +2,74% (07.11.2022, 17:36)



ISIN FRIEDRICH VORWERK-Aktie:

DE000A255F11



WKN FRIEDRICH VORWERK-Aktie:

A255F1



Ticker-Symbol FRIEDRICH VORWERK-Aktie:

VH2



Kurzprofil FRIEDRICH VORWERK Group SE:



FRIEDRICH VORWERK Group SE (ISIN: DE000A255F11, WKN: A255F1, Ticker-Symbol: VH2) gehört zu den führenden Unternehmen im Bereich kritische On-Shore-Energieumwandlung und Energieinfrastruktur in Deutschland und Europa. In den Kernmärkten Erdgas, Strom und Wasserstoff bietet die Gruppe ihren Kunden verschiedene Lösungen für die Konzipierung, Realisierung und Inbetriebnahme von Energieinfrastruktur an und ermöglicht Energieversorgern, Netzbetreibern, Industrieunternehmen und Kommunen so den Betrieb komplexer Energienetze und -anlagen. (08.11.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - FRIEDRICH VORWERK-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der FRIEDRICH VORWERK Group SE (ISIN: DE000A255F11, WKN: A255F1, Ticker-Symbol: VH2) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Egal ob Elektrizität, LNG oder Wasserstoff: Bei fast allen wichtigen Projekten zum Ausbau der Infrastruktur für die erneuerbaren Energien sei FRIEDRICH VORWERK mit im Boot. Die Orderbücher der MBB-Tochter (Anteil: 54 Prozent) seien entsprechend prall gefüllt. Inwieweit die gestiegenen Energie- und Rohstoffkosten die Marge belasten würden, würden die Zahlen für das dritte Quartal an diesem Donnerstag (11. November) zeigen."Aktionär"-Leser würden wissen: FRIEDRICH VORWERK profitiere von seiner diversifizierten Aufstellung und ziehe eine Order nach dem nächsten an Land. Der Auftragsbestand sei mit 422 Millionen Euro auf einem Allzeithoch angekommen. Dem Kurs merke man das aber nicht wirklich an.Ok, Sonderkosten für neue Projekte und steigende Energie- und Rohstoffkosten sowie Personalaufwendungen würden auf die Marge drücken. Mit den Halbjahreszahlen habe VORWERK seine Prognosen für den operativen Gewinn nach unten anpassen müssen, während die Umsatzprognose bestätigt worden sei.Bei Umsätzen in Höhe von 320 Millionen Euro (Vorjahr: 279 Millionen Euro) werde eine bereinigte EBIT-Marge von 13 bis 15 Prozent (bisher: 15 Prozent; Vorjahr: 16 Prozent) erwartet. In der Mitte der Spanne könnten damit rund 45 Millionen Euro (Vorjahr: 41,3 Millionen Euro) hängen bleiben. Unter dem Strich könnte damit ein Gewinn je Aktie von 1,42 Euro zu Buche (Vorjahr: 1,37 Euro) stehen. Frische Wasserstandsmeldungen in Form der Zahlen für das dritte Quartal stünden für den 11. November auf der Agenda.Eine kurzfristige Gegenbewegung Richtung 24 Euro scheine durchaus möglich. Kann der Anbieter von Lösungen im Bereich der Energieinfrastruktur für Gas-, Strom- und Wasserstoffanwendungen mit einem Börsenwert von rund 380 Millionen Euro seine prall gefüllten Orderbücher in weiter anziehende Umsätze wandeln und dabei die Profitabilität nachhaltig steigern, hat die Aktie mittelfristig sogar deutlich mehr Potenzial, so Michael Schröder von "Der Aktionär" zur FRIEDRICH VORWERK-Aktie. (Analyse vom 08.11.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte: