FRIEDRICH VORWERK Group SE (ISIN: DE000A255F11, WKN: A255F1, Ticker-Symbol: VH2) gehört zu den führenden Unternehmen im Bereich kritische On-Shore-Energieumwandlung und Energieinfrastruktur in Deutschland und Europa. In den Kernmärkten Erdgas, Strom und Wasserstoff bietet die Gruppe ihren Kunden verschiedene Lösungen für die Konzipierung, Realisierung und Inbetriebnahme von Energieinfrastruktur an und ermöglicht Energieversorgern, Netzbetreibern, Industrieunternehmen und Kommunen so den Betrieb komplexer Energienetze und -anlagen. (20.11.2023/ac/a/nw)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - FRIEDRICH VORWERK-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Experten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der FRIEDRICH VORWERK Group SE (ISIN: DE000A255F11, WKN: A255F1, Ticker-Symbol: VH2) unter die Lupe.Die Neunmonatszahlen 2023 von VORWERK hätten mit einem Umsatzplus von 6,3% auf 275,1 Mio. Euro im Rahmen der Erwartungen gelegen. Das EBITDA sei jedoch stärker als erwartet um über 50% auf 20,4 Mio. Euro zurückgefallen. Das spiele aber nur eine untergeordnete Rolle: Der Blick sei längst auf 2024 gerichtet und da sehe es gut aus.Trotz bestätigter Ziele für 2023 (Umsatz: über 330 Mio. Euro, bereinigte EBITDA-Marge 8-11%) werde die EBITDA-Marge, die bei 7,4% (2022: 16,6%) nach neun Monaten liege, die Schätzung der Experten von 9% im Gesamtjahr verfehlen. Die Experten würden jetzt mit 8% und einem Gewinn von 5,2 Mio. Euro rechnen. Der im August gemeldete Großauftrag für eine Erdkabeltrasse mit einem Volumen von 600 Mio. Euro über vier Jahre dürfte aber in 2024 für Auftrieb sorgen, so dass die Experten dann mit einer Verbesserung der EBITDA-Marge auf 9% und einer kräftigen Nettogewinnsteigerung rechnen würden.Aktuell habe VORWERK immer noch Kostenprobleme. Entscheidend werde hier aber sein, welche Margenerwartungen das Management von dem Großprojekt ableite und wie sich dies in den Prognosen für 2024 widerspiegele. Eine Neu- bzw. Höherbewertung würde dann entsprechendes Potenzial eröffnen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link