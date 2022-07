Tradegate-Aktienkurs FRIEDRICH VORWERK-Aktie:

Kurzprofil FRIEDRICH VORWERK Group SE:



FRIEDRICH VORWERK Group SE (ISIN: DE000A255F11, WKN: A255F1, Ticker-Symbol: VH2) gehört zu den führenden Unternehmen im Bereich kritische On-Shore-Energieumwandlung und Energieinfrastruktur in Deutschland und Europa. In den Kernmärkten Erdgas, Strom und Wasserstoff bietet die Gruppe ihren Kunden verschiedene Lösungen für die Konzipierung, Realisierung und Inbetriebnahme von Energieinfrastruktur an und ermöglicht Energieversorgern, Netzbetreibern, Industrieunternehmen und Kommunen so den Betrieb komplexer Energienetze und -anlagen. (28.07.2022/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - FRIEDRICH VORWERK: Aus dem Dornröschenschlaf erwacht - AktienanalyseZu den deutschen börsennotierten Gesellschaften mit einem starken Ankeraktionär zählt FRIEDRICH VORWERK (ISIN: DE000A255F11, WKN: A255F1, Ticker-Symbol: VH2), so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Mit 36 Prozent sei das mittelständische Familienunternehmen MBB an dem Anbieter im Bereich der Energieinfrastruktur für den Gas-, Strom- und Wasserstoffmarkt beteiligt. FRIEDRICH VORWERK profitiere von hohen Investitionen im Zuge der Energiewende. Zu den Kunden der Gesellschaft würden alle großen Strom- und Erdgas-Übertragungsnetzbetreiber, aber auch Stadtwerke, Industrieunternehmen, Kommunen und Energieversorger gehören.Der beschleunigte Aufbau von neuen Energiequellen als Alternative zu russischem Gas habe dem Unternehmen zuletzt eine wahre Auftragsflut beschert. Im Mai habe das Unternehmen den Großauftrag für die Kabellegung und Kabellogistik für die geplante Höchstspannungs-Gleichstrom-Übertragungsleitung SuedLink im Gesamtvolumen von mehr als 80 Mio. Euro gewonnen. Im Juni sei eine Order für die Verlegung eines Teils der Anschlussleitung für das LNG-Terminal in Wilhelmshaven im mittleren zweistelligen Millionenbereich gefolgt. Nun sei noch ein Großauftrag für die Realisierung der Anschlussleitungen für das LNG-Terminal Brunsbüttel mit einem Volumen von mehr als 120 Mio. Euro hereingekommen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze FRIEDRICH VORWERK-Aktie: