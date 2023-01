Börsenplätze FRIEDRICH VORWERK-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs FRIEDRICH VORWERK-Aktie:

22,85 EUR +3,39% (02.01.2023, 10:12)



XETRA-Aktienkurs FRIEDRICH VORWERK-Aktie:

22,55 EUR +2,27% (02.01.2023, 09:57)



ISIN FRIEDRICH VORWERK-Aktie:

DE000A255F11



WKN FRIEDRICH VORWERK-Aktie:

A255F1



Ticker-Symbol FRIEDRICH VORWERK-Aktie:

VH2



Kurzprofil FRIEDRICH VORWERK Group SE:



FRIEDRICH VORWERK Group SE (ISIN: DE000A255F11, WKN: A255F1, Ticker-Symbol: VH2) gehört zu den führenden Unternehmen im Bereich kritische On-Shore-Energieumwandlung und Energieinfrastruktur in Deutschland und Europa. In den Kernmärkten Erdgas, Strom und Wasserstoff bietet die Gruppe ihren Kunden verschiedene Lösungen für die Konzipierung, Realisierung und Inbetriebnahme von Energieinfrastruktur an und ermöglicht Energieversorgern, Netzbetreibern, Industrieunternehmen und Kommunen so den Betrieb komplexer Energienetze und -anlagen. (02.01.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - FRIEDRICH VORWERK-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der FRIEDRICH VORWERK Group SE (ISIN: DE000A255F11, WKN: A255F1, Ticker-Symbol: VH2) unter die Lupe.Es sei kein Geheimnis: Damit die laufende Energiewende gelinge, m[sse die Infrastruktur für Strom, Gas und auch Wasserstoff massiv ausgebaut werden. Die Politik unterstütze dieses Vorhaben mit Milliardenbeträgen. Nur wenige Anleger würden wissen: Das spiele FRIEDRICH VORWERK als einem der führenden Unternehmen für Energie-Infrastrukturen in Deutschland in die Karten.Die MBB-Tochter (Anteil: 54%) habe in den vergangenen Monaten eine Order nach der nächsten an Land gezogen. Der Auftragseingang sei zum 30. September dank einiger Großaufträge um 72,5% auf 317,8 Mio. Euro gestiegen. Dabei hätten auch zwei Großaufträge für die Realisierung der Anbindungsleitungen der LNG-Terminals in Wilhelmshaven und Brunsbüttel gewonnen werden können. Weitere Deals dieser Art könnten folgen.Positiv hervorzuheben sei auch die Beauftragung der zweiten Projektphase für die Realisierung der neuen Gleichstromverbindung A-Nord durch den Übertragungsnetzbetreiber Amprion. Durch die Erdkabelleitung solle der künftig stark wachsende Windstrom aus der Nordsee zu den großen Verbraucherzentren in Nordrhein-Westfalen transportiert werden. Besonders spannend: Bekomme die FRIEDRICH VORWERK-Tochter Bohlen & Doyen von Amprion grünes Licht für die nächste Projektphase der viel zitierten Hauptschlagader der Energiewende in Deutschland, könnten Aufträge im Wert von rund 350 Mio. Euro dazukommen.Hinweis auf Interessenkonflikte : Aktien von FRIEDRICH VORWERK befinden sich im Real-Depot von DER AKTIONÄR.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link