Tradegate-Aktienkurs FRIEDRICH VORWERK-Aktie:

12,18 EUR +0,16% (28.09.2023, 22:26)



XETRA-Aktienkurs FRIEDRICH VORWERK-Aktie:

12,16 EUR +0,83% (28.09.23, 17:36)



ISIN FRIEDRICH VORWERK-Akt20ie:

DE000A255F11



WKN FRIEDRICH VORWERK-Aktie:

A255F1



Ticker-Symbol FRIEDRICH VORWERK-Aktie:

VH2



Kurzprofil FRIEDRICH VORWERK Group SE:



FRIEDRICH VORWERK Group SE (ISIN: DE000A255F11, WKN: A255F1, Ticker-Symbol: VH2) gehört zu den führenden Unternehmen im Bereich kritische On-Shore-Energieumwandlung und Energieinfrastruktur in Deutschland und Europa. In den Kernmärkten Erdgas, Strom und Wasserstoff bietet die Gruppe ihren Kunden verschiedene Lösungen für die Konzipierung, Realisierung und Inbetriebnahme von Energieinfrastruktur an und ermöglicht Energieversorgern, Netzbetreibern, Industrieunternehmen und Kommunen so den Betrieb komplexer Energienetze und -anlagen. (29.09.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - FRIEDRICH VORWERK-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie der FRIEDRICH VORWERK Group SE (ISIN: DE000A255F11, WKN: A255F1, Ticker-Symbol: VH2) unter die Lupe.Die FRIEDRICH VORWERK-Aktie habe sich vom heftigen Kurseinbruch Ende Januar noch nicht so richtig erholen können. Beim Tostedter Unternehmen gebe es eine Sonderchance. Die jüngste Aufwärtsbewegung könnte bei einem positiven Newsflow an Fahrt gewinnen, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 26.09.2023)