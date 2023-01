Börsenplätze FREYR Battery-Aktie:



9,598 EUR -2,00% (19.01.2023, 12:00)



10,55 USD -0,47% (18.01.2023, 22:00)



LU2360697374



A3CT9J



7XN



FREY



FREYR Battery SA (ISIN: LU2360697374, WKN: A3CT9J, Ticker-Symbol: 7XN, NYSE-Symbol: FREY) ist ein in Luxemburg ansässiges Unternehmen, das Batterien und Batteriezellen entwickelt und sich auf die Produktion von Materialien für die Herstellung von Batteriezellen spezialisiert. Darüber hinaus verkauft es Batterien und Batteriezellen auf Märkten, die Elektromobilität, Energiespeichersysteme sowie Schiffs- und Luftfahrtanwendungen umfassen. (19.01.2023/ac/a/n)



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - FREYR Battery-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Ausgabe von "maydornsmeinung" die Aktie von FREYR Battery SA (ISIN: LU2360697374, WKN: A3CT9J, Ticker-Symbol: 7XN, NYSE-Symbol: FREY) unter die Lupe.FREYR Battery sei ein Unternehmen, das keinerlei Umsätze vorzuweisen habe, das jedoch in den nächsten Jahren mehrere Milliarden Dollar investieren müsse. Die Aktie habe sich praktisch grundlos innerhalb von sechs Wochen halbiert.So eine Aktie wolle natürlich niemand haben, aber das ändere sich ganz schnell, wenn man diesen negativen Punkten die positiven gegenüberstelle. Denn es gehe um ein Unternehmen, das in den kommenden Jahren zu einem der weltweit größten Batterieherstellern gehören und zweistellige Milliardenumsätze erzielen könnte. Und dann hätte man eine Aktie, die sich vom aktuellen Niveau weit mehr als verzehnfachen könne.Keine Frage, FREYR Battery sei eine "gefährliche Aktie" - eine Aktie, die sich durchaus mal halbieren könne und bei der man als Anleger gute Nerven brauche. Oder wie es Torwart-Legende Oliver Kahn sagen würde: "Hast du FREYR, brauchst du Eier!"Wenn bei FREYR Battery alles planmäßig laufe, dann müsste das Unternehmen Ende des Jahres 2023 mit mindestens 5 Mrd. USD bewertet werden - und selbst das wäre weniger als die Hälfte des nicht börsennotierten Batterieproduzenten Northvolt, der bereits in einer ersten Fabrik Batterien produziere und mit rund 12 Mrd. USD bewertet werde.Um eine Bewertung von nur 5 Mrd. USD zu erreichen, müsste die FREYR Battery-Aktie auf knapp 36 USD oder umgerechnet 33 Euro steigen. Sie müsste sich also im Vergleich zum aktuellen Kurse von etwa 10 Euro mehr als verdreifachen, so Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Ausgabe von "maydornsmeinung". (Analyse vom 19.01.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link