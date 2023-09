NYSE-Aktienkurs FREYR Battery-Aktie:

5,71 USD -1,38% (15.09.2023)



ISIN FREYR Battery-Aktie:

LU2360697374



WKN FREYR Battery-Aktie:

A3CT9J



Ticker-Symbol FREYR Battery-Aktie:

7XN



NYSE-Symbol FREYR Battery-Aktie:

FREY



Kurzprofil FREYR Battery SA:



FREYR Battery SA (ISIN: LU2360697374, WKN: A3CT9J, Ticker-Symbol: 7XN, NYSE-Symbol: FREY) ist ein in Luxemburg ansässiges Unternehmen, das Batterien und Batteriezellen entwickelt und sich auf die Produktion von Materialien für die Herstellung von Batteriezellen spezialisiert. Darüber hinaus verkauft es Batterien und Batteriezellen auf Märkten, die Elektromobilität, Energiespeichersysteme sowie Schiffs- und Luftfahrtanwendungen umfassen. (18.09.2023/ac/a/n)



Berlin (www.aktiencheck.de) - FREYR Battery: Dem Untergang geweiht? - AktienanalyseDer norwegische Batteriehersteller FREYR Battery SA (ISIN: LU2360697374, WKN: A3CT9J, Ticker-Symbol: 7XN, NYSE-Symbol: FREY) verzeichnet seit einigen Wochen massive Verluste und hat seit August fast die Hälfte seines Börsenwertes eingebüßt, so Marktanalyst Achim Mautz in einer aktuellen Analyse für den Online-Broker LYNX.Die Aktie von FREYR Battery habe ein neues Allzeittief erreicht, und eine Trendumkehr sei bisher nicht in Sicht. Kürzlich sei die wichtige Unterstützungsmarke von 6,20 USD durchbrochen worden, was in der vergangenen Woche zu weiteren Verlusten geführt habe. Die Rally im Juli sei zwischenzeitlich beeindruckend gewesen, doch als die Aktie die fallende 200-Tage-Linie erreicht habe, hätten sich Anleger wieder zurückgezogen. Seitdem scheine der Ausverkauf unaufhaltsam fortzuschreiten, erkläre Achim Mautz.Das Unternehmen verfolge weiterhin das Ziel, bis 2028 zu einem der führenden Batteriezellenlieferanten Europas aufzusteigen. Anleger könnten bis dahin nur darauf hoffen, dass dem Konzern nicht die Energie ausgehe. Aus technischer Perspektive erscheine die Aktie momentan klar als Verkaufsempfehlung. Das bisherige Allzeittief sei gerade erst unterschritten worden. Während die Wall Street ein herausragendes Börsenjahr verzeichne, bleibe die Aktie von diesem Aufschwung unberührt. Die Aktie zeige kontinuierlich eine relative Schwäche im Vergleich zum Gesamtmarkt. Solange die Kursmarke von 6,20 USD nicht zügig zurückerobert werde, bleibe die Prognose für FREYR Battery bärisch. (Analyse vom 18.09.2023)Börsenplätze FREYR Battery-Aktie:Tradegate-Aktienkurs FREYR Battery-Aktie:5,405 EUR +0,84% (18.09.2023, 11:09)