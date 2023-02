NYSE-Aktienkurs FREYR Battery-Aktie:

9,115 USD -0,05% (07.02.2023, 16:27)



ISIN FREYR Battery-Aktie:

LU2360697374



WKN FREYR Battery-Aktie:

A3CT9J



Ticker-Symbol FREYR Battery-Aktie:

7XN



NYSE-Symbol FREYR Battery-Aktie:

FREY



Kurzprofil FREYR Battery SA:



FREYR Battery SA (ISIN: LU2360697374, WKN: A3CT9J, Ticker-Symbol: 7XN, NYSE-Symbol: FREY) ist ein in Luxemburg ansässiges Unternehmen, das Batterien und Batteriezellen entwickelt und sich auf die Produktion von Materialien für die Herstellung von Batteriezellen spezialisiert. Darüber hinaus verkauft es Batterien und Batteriezellen auf Märkten, die Elektromobilität, Energiespeichersysteme sowie Schiffs- und Luftfahrtanwendungen umfassen. (07.02.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - FREYR Battery-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie von FREYR Battery SA (ISIN: LU2360697374, WKN: A3CT9J, Ticker-Symbol: 7XN, NYSE-Symbol: FREY) unter die Lupe.Von der jüngsten Kurserholung der FREYR Battery-Aktie sei nicht mehr viel übrig. Eine Bewertung des angehenden Batterieherstellers sei derzeit sehr schwierig, denn neben zahlreichen positiven Entwicklungen in den vergangenen Monaten gebe es noch immer auch gewisse Risiken. Vieles spreche aber dafür, dass FREYR Battery in gut zwei Jahren zu den größten Batterieherstellern der Welt gehöre werde. Vom aktuellen Bewertungsniveau aus habe die Aktie also ein Potenzial zur Vervielfachung. Kurse von unter 10 Euro seien daher quasi ein Sonderangebot, so Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 07.02.2023)Das vollständige Interview mit Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze FREYR Battery-Aktie:Tradegate-Aktienkurs FREYR Battery-Aktie:8,50 EUR +0,07% (07.02.2023, 16:33)