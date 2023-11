NYSE-Aktienkurs FREYR Battery-Aktie:

1,75 USD +16,67% (13.11.2023, 22:00)



ISIN FREYR Battery-Aktie:

LU2360697374



WKN FREYR Battery-Aktie:

A3CT9J



Ticker-Symbol FREYR Battery-Aktie:

7XN



NYSE-Symbol FREYR Battery-Aktie:

FREY



Kurzprofil FREYR Battery SA:



FREYR Battery SA (ISIN: LU2360697374, WKN: A3CT9J, Ticker-Symbol: 7XN, NYSE-Symbol: FREY) ist ein in Luxemburg ansässiges Unternehmen, das Batterien und Batteriezellen entwickelt und sich auf die Produktion von Materialien für die Herstellung von Batteriezellen spezialisiert. Darüber hinaus verkauft es Batterien und Batteriezellen auf Märkten, die Elektromobilität, Energiespeichersysteme sowie Schiffs- und Luftfahrtanwendungen umfassen. (14.11.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - FREYR Battery-Aktienanalyse von Morgan Stanley:Die Analysten von Morgan Stanley stufen die Aktie von FREYR Battery SA (ISIN: LU2360697374, WKN: A3CT9J, Ticker-Symbol: 7XN, NYSE-Symbol: FREY) von "overweight" auf "equal-weight" herab.Während die Analysten seit langem vorsichtig gegenüber einem Großteil der erneuerbaren Energien/EV de-SPAC-Population seien, sei das Unternehmen zuvor der Meinung gewesen, dass FREYR eine differenzierte Strategie anbiete, die zwar immer noch binär in ihren Ergebnissen sei, aber ein attraktives Risiko/Rendite-Verhältnis für Investoren biete. Angesichts neuer Risiken in den Bereichen Technologie, Strategie und Finanzierung sollte die Aktie jedoch mit einem Abschlag auf den Barwert gehandelt werden, bis FREYR Fortschritte bei seiner Musterzellenkampagne vorweisen könne.Die Analysten von Morgan Stanley stufen die Aktie von FREYR Battery von "overweight" auf "equal-weight" zurück und senken das Kursziel von 13 auf 2 USD. (Analyse vom 13.11.2023)Börsenplätze FREYR Battery-Aktie:Tradegate-Aktienkurs FREYR Battery-Aktie:1,621 EUR -0,92% (14.11.2023, 12:08)