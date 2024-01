Börsenplätze FREYR Battery-Aktie:



FREYR Battery SA (ISIN: LU2360697374, WKN: A3CT9J, Ticker-Symbol: 7XN, NYSE-Symbol: FREY) ist ein in Luxemburg ansässiges Unternehmen, das Batterien und Batteriezellen entwickelt und sich auf die Produktion von Materialien für die Herstellung von Batteriezellen spezialisiert. Darüber hinaus verkauft es Batterien und Batteriezellen auf Märkten, die Elektromobilität, Energiespeichersysteme sowie Schiffs- und Luftfahrtanwendungen umfassen. (17.01.2024/ac/a/n)





Luxemburg (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Covalis Capital LLP hat Netto-Leerverkaufsposition in Stammaktien der FREYR Battery SA mehr als halbiert:Die Shortseller von Covalis Capital LLP ziehen sich aus ihrem Engagement in den Aktien von FREYR Battery SA (ISIN: LU2360697374, WKN: A3CT9J, Ticker-Symbol: 7XN, NYSE-Symbol: FREY) massiv zurück.Die Finanzprofis von Covalis Capital LLP mit Sitz in London haben am 16.01.2024 ihre Netto-Leerverkaufsposition von 1,78% auf 0,83% der Aktien der FREYR Battery SA abgebaut.Aktuelle Netto-Leerverkaufspositionen der Leerverkäufer der Hedgefonds in den Aktien der FREYR Battery SA:Gesamte Netto-Leerverkaufspositionen in den Aktien der Siemens Energy AG: mindestens 0,83%. Quoten unter 0,50% werden in unserer Berichterstattung als nicht veröffentlichungspflichtig nicht berücksichtigt.