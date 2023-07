Börsenplätze FREYR Battery-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs FREYR Battery-Aktie:

8,705 EUR +1,22% (13.07.2023, 18:01)



NYSE-Aktienkurs FREYR Battery-Aktie:

9,78 USD +2,09% (13.07.2023, 17:43)



ISIN FREYR Battery-Aktie:

LU2360697374



WKN FREYR Battery-Aktie:

A3CT9J



Ticker-Symbol FREYR Battery-Aktie:

7XN



NYSE-Symbol FREYR Battery-Aktie:

FREY



Kurzprofil FREYR Battery SA:



FREYR Battery SA (ISIN: LU2360697374, WKN: A3CT9J, Ticker-Symbol: 7XN, NYSE-Symbol: FREY) ist ein in Luxemburg ansässiges Unternehmen, das Batterien und Batteriezellen entwickelt und sich auf die Produktion von Materialien für die Herstellung von Batteriezellen spezialisiert. Darüber hinaus verkauft es Batterien und Batteriezellen auf Märkten, die Elektromobilität, Energiespeichersysteme sowie Schiffs- und Luftfahrtanwendungen umfassen. (13.07.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - FREYR Battery-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Jan Paul Fóri vom Anlegermagazin "Der Aktionär" bleibt die Aktie von FREYR Battery SA (ISIN: LU2360697374, WKN: A3CT9J, Ticker-Symbol: 7XN, NYSE-Symbol: FREY) ein Kauf.Bereits in der vergangenen Woche habe "Der Aktionär" die Aktie von FREYR Battery als Hot Stock der Woche zum Kauf empfohlen und damit erneut ein gutes Gespür für das richtige Timing bewiesen. Grund: Die EU habe den norwegischen Batterieproduzenten am Donnerstag für eine Förderung in Höhe von 100 Millionen Euro auserkoren. Für die Aktie gehe es daraufhin bergauf.Durch die Finanzspritze der EU solle die Entwicklung von FREYRs Giga-Arctic-Projekt in Norwegen unterstützt werden. Der Zuschuss werde über den EU-Innovationsfonds ("EUIF") als Teil der Bemühungen der EU zur Förderung der lokalen Produktion von Batterielösungen finanziert, wie es in einem Pressebericht von FREYR Battery heiße.Das Giga-Arctic-Projekt befinde bereits seit 2020 in der Entwicklung. Die Anlage mit einer Nennkapazität von 29 GWh solle auf der SemiSolidTM-Herstellungsplattform von 24M Technologies basieren und vollständig mit Strom aus erneuerbaren Energien aus Wasserkraft betrieben werden. Laut einem kürzlich veröffentlichten Bericht könnte es die jährliche Produktion der geplanten Giga Arctic-Anlage in Norwegen den Kunden von FREYR ermöglichen, bis zu 80 Millionen Tonnen CO2-Emissionen während der Lebensdauer der Batterien einzusparen. Die prognostizierte Emissionsminderung entspreche fast dem Doppelten der gesamten in Norwegen jährlich emittierten CO2-Menge.Die EU-Förderung komme einem Ritterschlag gleich. Die FREYR-Aktie bleibt aus Sicht des "Aktionär" ein Kauf, so Jan Paul Fóri. (Analyse vom 13.07.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link