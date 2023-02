NYSE-Aktienkurs FREYR Battery-Aktie:

Kurzprofil FREYR Battery SA:



FREYR Battery SA (ISIN: LU2360697374, WKN: A3CT9J, Ticker-Symbol: 7XN, NYSE-Symbol: FREY) ist ein in Luxemburg ansässiges Unternehmen, das Batterien und Batteriezellen entwickelt und sich auf die Produktion von Materialien für die Herstellung von Batteriezellen spezialisiert. Darüber hinaus verkauft es Batterien und Batteriezellen auf Märkten, die Elektromobilität, Energiespeichersysteme sowie Schiffs- und Luftfahrtanwendungen umfassen. (28.02.2023/ac/a/d)



Der angehende Batterieproduzent habe gute Q4-Zahlen vorgelegt, die jedoch eher nebensächlich gewesen seien. Denn bei FREYR Battery seien es v.a. die vielfach positiven Äußerungen des Vorstandes hinsichtlich Baufortschritt, Produktionsbeginn und Finanzierung der Batteriefabrik in Norwegen gewesen, die den Kurs der Aktie in die Höhe haben schnellen lassen, so Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 28.02.2023)