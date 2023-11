Tradegate-Aktienkurs FREYR Battery-Aktie:

Kurzprofil FREYR Battery SA:



FREYR Battery SA (ISIN: LU2360697374, WKN: A3CT9J, Ticker-Symbol: 7XN, NYSE-Symbol: FREY) ist ein in Luxemburg ansässiges Unternehmen, das Batterien und Batteriezellen entwickelt und sich auf die Produktion von Materialien für die Herstellung von Batteriezellen spezialisiert. Darüber hinaus verkauft es Batterien und Batteriezellen auf Märkten, die Elektromobilität, Energiespeichersysteme sowie Schiffs- und Luftfahrtanwendungen umfassen. (10.11.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - FREYR Battery-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Philipp Schleu vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von FREYR Battery SA (ISIN: LU2360697374, WKN: A3CT9J, Ticker-Symbol: 7XN, NYSE-Symbol: FREY) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Am Donnerstag habe FREYR Battery die Zahlen für das abgelaufene Quartal veröffentlicht. Diese hätten zu einem Crash von 38,2 Prozent geführt. Ein Grund hierfür sei, dass diverse Bauprojekte nicht fertig würden und FREYR Battery nun sogar externe Dienstleister zur Hilfe bitte. Dadurch habe sich der laufende Abwärtstrend weiter beschleunigt.Die Meldung, dass das Unternehmen im dritten Quartal mit einem Verlust von minus 0,07 Dollar je Aktie die Analystenschätzungen von minus 0,30 Dollar deutlich übertroffen habe, sei in den Hintergrund geraten. Für dieses Jahr rechne das Unternehmen mit einem Umsatz von drei Millionen Dollar, dem jedoch ein Verlust von 128 Millionen Dollar gegenüberstehe. Auch für das kommende Jahr sehe die Prognose düster aus. Obwohl der Umsatz massiv auf 52 Millionen Dollar steigen solle, bleibe das Nettoergebnis mit minus 219 Millionen Dollar weiterhin tief im Minus.Ein weiterer Grund für den starken Kursrutsch sei die Meldung gewesen, dass das Unternehmen den Start seiner CQP (Customer Qualification Plant) nach hinten verschiebe, da es Probleme bei der Ausführung gebe. Um so schnell wie möglich fertig zu werden, habe sich FREYR nun auch externe Expertenhilfe geholt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze FREYR Battery-Aktie: