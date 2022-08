Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil FORTEC Elektronik AG:



Die FORTEC Elektronik AG (ISIN: DE0005774103, WKN: 577410, Ticker-Symbol: FEV) ist seit 1984 einer der führenden Distributoren von Standardlösungen. Diese umfassen die Bereiche Embedded, Displays und Power Supplies. Darüber hinaus bietet die FORTEC Gruppe aber auch kundenspezifische Entwicklungen und komplette Systementwicklungen an. Fünf Vertriebsbüros in Deutschland und Österreich sowie Tochterunternehmen in der Schweiz, UK und den USA betreuen Kunden und lösen ihre Aufgabenstellungen. (31.08.2022/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - FORTEC Elektronik-Aktienanalyse von der Montega AG:Miguel Lago Mascato, Analyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse nach wie vor zum Kauf der Aktie der FORTEC Elektronik AG (ISIN: DE0005774103, WKN: 577410, Ticker-Symbol: FEV).FORTEC Elektronik habe jüngst vorläufige FY-Zahlen 2021/22 veröffentlicht, die umsatzseitig im Rahmen und ergebnisseitig leicht über den Analystenerwartungen liegen würden. Die unterjährig angehobenen Wachstumsziele seien demnach mit einem Rekord-EBIT erfüllt worden.Vorbehaltlich der Finalisierung der Abschlussprüfung habe FORTEC in Q4 einen Umsatz von 23,0 Mio. Euro (+16,8% yoy) erzielt, der nahezu der Analystenerwartung von 22,5 Mio. Euro entspreche. Für FY21/22 ergebe sich daraus ein Konzernerlös von 89,0 Mio. Euro (+14,9% yoy), welcher am oberen Ende der avisierten Guidance liege. Die branchenweiten Lieferengpässe bei kritischen Bauteilen seien vom Management demnach sehr gut umgangen worden. Ausschlaggebend hierfür sei nach Erachten des Analysten der bereits in 2019 durchgeführte Ausbau der Lagerkapazitäten gewesen. Auf Segmentebene sei das Wachstum seines Erachtens vor allem durch die Datenvisualisierung getrieben. Hier habe sich das Geschäft mit Industriemonitoren ggü. der schwachen Vorjahresbasis sehr erfreulich entwickelt. Zudem habe v.a. das USA-Geschäft aufgrund einer corona-bedingt niedrigen Vorjahresbasis ein hohes Wachstum verzeichnen können (+46,0% yoy).Das vorläufige Konzern-EBIT habe in Q4 mit 2,3 Mio. Euro etwa 35% über Vorjahr sowie über der Analystenerwartung (2,0 Mio. Euro) gelegen. Die EBIT-Marge habe sich entsprechend um 1,0 PP yoy auf 9,8% erhöht. Neben dem positiven Operating Leverage seien auch Preissteigerungen (MONe: 5-8%) für die signifikante Verbesserung der Profitabilität verantwortlich gewesen, welche die gestiegenen Bezugspreise hätten überkompensieren können. Die überproportionalen Preissteigerungen hätten nach Erachten des Analysten auch aufgrund des gesteigerten Kundenmehrwerts der FORTEC-Produktpalette durch sog. "Design-In Projekte" im Segment Stromversorgung erzielt werden können. Diese seien hochprofitabel, da hierbei individualisierte Produktlösungen in Zusammenarbeit mit Kunden erarbeitet würden.Die vorläufigen Kennzahlen würden nach Erachten des Analysten die erfolgreiche Umsetzung der strategischen Initiativen FORTECs (u.a. Lagerkapazitätsausbau, Erhöhung der Wertschöpfung) belegen und die Visibilität des Umsatzziels von 100 Mio. Euro bis 2023 (inkl. M&A) erhöhen. Im GJ 22/23 sollte zudem der Margenrückgang durch weitere Kostensteigerungen angesichts der starken Marktpositionierung nach Erachten des Analysten geringer ausfallen als ursprünglich avisiert. Sie seien davon überzeugt, dass FORTEC sich unverändert in einer anhaltenden Wachstumsphase befinde und die Marge mittelfristig weiter ausbauen könne.FORTEC habe im letzten GJ seine Wachstumsziele vollständig erreichen können. Die Wachstumstreiber seien nach Erachten des Analysten vollständig intakt.Miguel Lago Mascato, Analyst der Montega AG, bestätigt seine Kaufempfehlung für die FORTEC Elektronik-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 28,00 Euro. (Analyse vom 31.08.2022)