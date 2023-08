Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil FORTEC Elektronik AG:



Die FORTEC Elektronik AG (ISIN: DE0005774103, WKN: 577410, Ticker-Symbol: FEV) ist seit 1984 einer der führenden Distributoren von Standardlösungen. Diese umfassen die Bereiche Embedded, Displays und Power Supplies. Darüber hinaus bietet die FORTEC Gruppe aber auch kundenspezifische Entwicklungen und komplette Systementwicklungen an. Fünf Vertriebsbüros in Deutschland und Österreich sowie Tochterunternehmen in der Schweiz, UK und den USA betreuen Kunden und lösen ihre Aufgabenstellungen. (22.08.2023/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - FORTEC Elektronik-Aktienanalyse von der Montega AG:Miguel Lago Mascato, Analyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse nach wie vor zum Kauf der Aktie der FORTEC Elektronik AG (ISIN: DE0005774103, WKN: 577410, Ticker-Symbol: FEV).FORTEC Elektronik habe letzte Woche vorläufige Finanzkennzahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr vorgelegt (Stichtag: 30. Juni), die wie erwartet eine deutliche Beschleunigung des Umsatzwachstums sowie eine leichte Margensteigerung ggü. dem starken Vorjahr aufweisen würden. Die avisierte Akquisition im Segment Stromversorgungen werde unterdessen nicht vollzogen. Dank der starken Geschäftsentwicklung und intakter Wachstumstreiber stehe die Realisierung der Mittelfristziele nach Erachten des Analysten bevor, sodass diesbezüglich kurzfristig eine Konkretisierung erfolgen dürfte.Segmentumsätze und EBIT-Marge nochmals deutlich gesteigert: Nach vorläufigen, ungeprüften Zahlen habe FORTEC in 2022/2023 106,0 Mio. Euro Umsatz (MONe: 106,0 Mio. Euro) realisiert, was nach dem dynamischen Umsatzanstieg im letzten GJ (+15,0% yoy) eine Beschleunigung des Wachstumskurses auf 19,1% yoy bedeute, was ebenfalls der Wachstumsrate in Q4 entsprochen habe. Der Top Line-Anstieg im Segment Datenvisualisierung dürfte deutlich höher gelegen haben (9M: +23,7% yoy). Auch das Segment Stromversorgungen habe nach Erachten des Analysten ebenfalls eine Wachstumsbeschleunigung ggü. dem Vorjahr (2021: + 9,0% yoy) registriert.Gemäß Mitteilung habe das Unternehmen in 2022/2023 ein EBIT von 10,6 Mio. Euro (MONe: 10,7 Mio. Euro) erzielt, was eine deutliche Steigerung ggü. dem bereits sehr starken Vorjahresergebnis darstelle (+25,6% yoy; Marge: +0,5PP yoy). Das Schlussquartal sei trotz der spürbaren Umsatzsteigerung von 19,1% yoy etwas schwächer ggü. dem Vorjahr ausgefallen (Marge: 6,3%; -2,7 PP yoy), was vermutlich auf Einmaleffekte zurückzuführen sein dürfte.Mittelfristziele könnten mit HIT-Teilnahme konkretisiert werden: Mit dem erreichten Umsatzniveau und dem anhaltenden Unternehmenswachstum dürfte nach Erachten des Analysten im nächsten Jahr die kommunizierte mittelfristige Umsatzspanne von 110 bis 120 Mio. Euro erreicht werden. Das angestrebte zweistellige EBIT-Margenziel sei in diesem Jahr bereits realisiert worden. Das Management habe zudem angekündigt, mit der Guidance für 2023/2024 die Mittelfristziele zu überprüfen und evtl. anzupassen. Wenngleich diese wohl erst mit Vorlage des Geschäftsberichtes veröffentlicht werde, gehe der Analyst von ersten Einblicken auf die mittelfristigen Zielsetzungen während der anstehenden Hamburger Investorentage aus. Die Wachstumstreiber des Unternehmens (IoT, Industrie 4.0) sollten nach Erachten des Analysten die Realisierung von profitablem Top Line-Wachstum langfristig ermöglichen.FORTEC habe sein Wachstum im letzten Jahr bei gleichzeitiger Margensteigerung spürbar beschleunigt. Die Bewertung von 8,3x EV/EBIT (2023) reflektiere dies nach Erachten des Analysten nicht angemessen.Miguel Lago Mascato, Analyst der Montega AG, bekräftigt seine Kaufempfehlung für die FORTEC Elektronik-Aktie mit einem Kursziel von 34,00 Euro. (Analyse vom 22.08.2023)