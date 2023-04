Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil FORTEC Elektronik AG:



Die FORTEC Elektronik AG (ISIN: DE0005774103, WKN: 577410, Ticker-Symbol: FEV) ist seit 1984 einer der führenden Distributoren von Standardlösungen. Diese umfassen die Bereiche Embedded, Displays und Power Supplies. Darüber hinaus bietet die FORTEC Gruppe aber auch kundenspezifische Entwicklungen und komplette Systementwicklungen an. Fünf Vertriebsbüros in Deutschland und Österreich sowie Tochterunternehmen in der Schweiz, UK und den USA betreuen Kunden und lösen ihre Aufgabenstellungen. (04.04.2023/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - FORTEC Elektronik-Aktienanalyse von der Montega AG:Miguel Lago Mascato, Analyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse nach wie vor zum Kauf der Aktie der FORTEC Elektronik AG (ISIN: DE0005774103, WKN: 577410, Ticker-Symbol: FEV).FORTEC Elektronik habe am Donnerstag finale H1-Zahlen veröffentlicht, die den bereits vorab gemeldeten Umsatz- und EBIT-Größen entsprechen und auf eine Fortsetzung des Konzernwachstums im aktuellen GJ hindeuten würden. Nach Einschätzung des Analysten dürfte das Management auf FY-Sicht die umsatzseitige Guidance übertreffen. Ergebnisseitig sei die Guidance trotz temporär gestiegener Inputkosten am oberen Ende nach Erachten des Analysten realistisch.Nach H1 realisiere FORTEC einen Konzernerlös von 49,4 Mio. Euro, was eine Steigerung von 17,5% yoy impliziere. In Q2 habe das Unternehmen die Top Line dementsprechend um 17,1% yoy auf 24,5 Mio. Euro gesteigert. Sowohl das Segment Stromversorgungen (18,2 Mio. Euro) als auch das Segment Datenvisualisierung (9,5 Mio. Euro) hätten deutliche Erlöszuwächse von 19,0% yoy bzw. 12,4% yoy verzeichnen können.Nach 6M erwirtschafte FORTEC ein EBIT von 4,6 Mio. Euro (Marge: 9,4%; -0,3 PP yoy). Für Q2 impliziere dies 1,9 Mio. Euro bzw. einen Margen-Rückgang von 1,0 PP yoy. So würden sich gestiegene Betriebskosten aufgrund inflationsbedingter Lohn- und Energiepreiserhöhungen wie von den Analysten erwartet temporär belastend auf die Profitabilität beider Geschäftsbereiche auswirken.FORTEC werde nach Erachten des Analysten aufgrund eines starken H2 die Top Line-Guidance übertreffen. Temporäre Inputkostensteigerungen dürften indes eine leicht rückläufige Marge nach sich ziehen.Miguel Lago Mascato, Analyst der Montega AG bestätigt seine Kaufempfehlung für die FORTEC Elektronik-Aktie mit einem Kursziel von 31,00 Euro. (Analyse vom 04.04.2023)