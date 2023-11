Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



01.11.2023



01.11.2023



DE0005774103



577410



FEV



Die FORTEC Elektronik AG (ISIN: DE0005774103, WKN: 577410, Ticker-Symbol: FEV) ist seit 1984 einer der führenden Distributoren von Standardlösungen. Diese umfassen die Bereiche Embedded, Displays und Power Supplies. Darüber hinaus bietet die FORTEC Gruppe aber auch kundenspezifische Entwicklungen und komplette Systementwicklungen an. Fünf Vertriebsbüros in Deutschland und Österreich sowie Tochterunternehmen in der Schweiz, UK und den USA betreuen Kunden und lösen ihre Aufgabenstellungen. (01.11.2023/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - FORTEC Elektronik-Aktienanalyse von der Montega AG:Miguel Lago Mascato, Analyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse nach wie vor zum Kauf der Aktie der FORTEC Elektronik AG (ISIN: DE0005774103, WKN: 577410, Ticker-Symbol: FEV).FORTEC Elektronik habe letzte Woche den Geschäftsbericht für das abgelaufene GJ 2022/2023 (Stichtag: 30.06.) vorgelegt und die bereits bekannten vorläufigen Finanzkennzahlen bestätigt. Somit habe das Unternehmen in einem anhaltend schwierigen Marktumfeld ein herausragendes Ergebnis erzielt, was die sehr gute Positionierung in einem strukturell wachsenden Markt belege. Mittel- bis langfristig befinde sich das Unternehmen ebenfalls auf einem Wachstumspfad, wenngleich das Umfeld kurzfristig anspruchsvoll sei.Mit Vorlage des GB habe der Konzern das starke Top Line-Wachstum von 18,9% yoy auf 105,9 Mio. Euro bestätigt. Die Segmente "Stromversorgungen" (37,9 Mio. Euro; +15,9% yoy) und "Datenvisualisierung" (68,0 Mio. Euro; +20,8% yoy) hätten beide deutlich zweistellige Wachstumsraten verzeichnet. Allen voran die spürbar beschleunigte Dynamik im Bereich "Stromversorgungen" sei erfreulich. Trotz allgemeiner Kostensteigerungen von wesentlichen Inputfaktoren habe FORTEC das EBIT um 26,4% yoy auf 10,9 Mio. Euro (Marge: 10,1%; +0,6 PP yoy) deutlich überproportional gesteigert.Für das laufende GJ erwarte der Vorstand ein Erlösniveau von 106 bis 116 Mio. Euro und damit eine Top Line-Steigerung von bis zu 9,6% yoy. So verspüre das Unternehmen in wenigen Bereichen eine gewisse Investitionszurückhaltung, die eine Top Line-Dynamik wie in den letzten Jahren erschweren dürfte. Profitabilitätsseitig avisiere das Management einen leichten Rückgang um bis zu 1,0 PP yoy (9,5 bis 11 Mio. Euro). In H1 dürfte man indes noch vom anhaltend hohen Auftragsbestand (30.06.2023: 83,0 Mio. Euro) profitieren und weiterhin ein solides Umsatzwachstum verzeichnen.Im Zuge des CONNECT-Calls habe der Vorstand die neue Mittelfristprognose bekräftigt, die ein Erlösniveau von 120 Mio. Euro und eine nachhaltig zweistellige EBIT-Marge in 2026 vorsehe, was der Analyst bereits in seinen Prognosen abgebildet habe. Beflügelt durch langfristig hohe Wachstumsraten in den Endmärkten basierend auf den Megatrends Digitalisierung, IoT und Automatisierung scheinen diese gut erreichbar. Zusätzliche Wachstumsimpulse möchte das Management durch gezielte Zukäufe in beiden Segmenten setzen, für die mit der soliden Finanzierungsstruktur (Net Cash 2024e: 11,0 Mio. Euro) erheblicher Spielraum bestehe.FORTEC dürfte dank der guten Wettbewerbsposition auch 2024 von strukturell wachsenden Endmärkten profitieren. Mit einem EBIT-Multiple von 6,3x (2024e) sei die Bewertung sehr attraktiv, was auch durch die jüngste DD-Meldung bestätigt werde.Miguel Lago Mascato, Analyst der Montega AG, bekräftigt seine Kaufempfehlung mit einem unveränderten Kursziel von 34,00 Euro. (Analyse vom 01.11.2023)