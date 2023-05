Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil FORTEC Elektronik AG:



Die FORTEC Elektronik AG (ISIN: DE0005774103, WKN: 577410, Ticker-Symbol: FEV) ist seit 1984 einer der führenden Distributoren von Standardlösungen. Diese umfassen die Bereiche Embedded, Displays und Power Supplies. Darüber hinaus bietet die FORTEC Gruppe aber auch kundenspezifische Entwicklungen und komplette Systementwicklungen an. Fünf Vertriebsbüros in Deutschland und Österreich sowie Tochterunternehmen in der Schweiz, UK und den USA betreuen Kunden und lösen ihre Aufgabenstellungen.



Hamburg (www.aktiencheck.de) - FORTEC Elektronik-Aktienanalyse von der Montega AG:Miguel Lago Mascato, Analyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse nach wie vor zum Kauf der Aktie der FORTEC Elektronik AG (ISIN: DE0005774103, WKN: 577410, Ticker-Symbol: FEV).FORTEC Elektronik habe Montag per ad-hoc Mitteilung über die umsatz- und ergebnisseitige Guidance-Anpassung informiert und vorläufige Q3-Kennzahlen veröffentlicht. Auf der Top Line habe der Analyst dies bereits abgebildet, erhöhe aufgrund der in der Guidance implizierten starken Geschäftsdynamik seine Prognosen erneut. Ergebnisseitig bilde er nun eine weitere Margenausweitung ab.Nach vorläufigen 9M-Zahlen habe das Unternehmen einen Konzernerlös von 78,5 Mio. Euro (+19,0% yoy) verbucht, was für Q3 eine gesteigerte Umsatzdynamik auf ein Niveau von 29,1 Mio. Euro (+21,9% yoy) impliziere. Sowohl der 9M- als auch der Q3-Wert würden Rekordniveaus für das Unternehmen darstellen. So hätten beide Segmente von dem zuletzt hohen Auftragsbestand (Stand 31.03.: 92,4 Mio. Euro) profitieren können. Miguel Lago Mascato gehe davon aus, dass beide Segmente deutlich zweistellig hätten wachsen können. Insbesondere die Entwicklung im Segment Stromversorgung dürfte sich nach Einschätzung des Analysten sehr positiv gestaltet haben. In beiden Geschäftsbereichen dürften auch die normalisierten Lieferzeiten u.a. dank verbesserter Verfügbarkeiten von Halbleiterprodukten positiv auf die Umsatzentwicklung gewirkt haben. Der Auftragseingang dürfte sich leicht unter dem Vorjahresniveau bewegen, wodurch sich, ausgehend von der starken Umsatzdynamik, der Auftragsbestand voraussichtlich normalisieren werde.Im 9M-Zeitraum habe FORTEC das EBIT deutlich überproportional um 34,6% yoy auf 8,5 Mio. Euro (Marge: 10,8%; +1,2PP yoy) gesteigert. Für das Q3 bedeute dies ein EBIT von 3,9 Mio. Euro (+72,0% yoy) und impliziere eine Rekord-EBIT-Marge von 13,4% (+3,8PP yoy). Vor dem Hintergrund anhaltender Preis- bzw. Kostensteigerungen für Material bzw. Produktion sei dieses Ergebnis nach Erachten des Analysten herausragend.Die vorläufigen Q3-Zahlen inkl. Guidance-Anpassung würden nach Erachten des Analysten die aussichtsreiche Marktposition und Wachstumspotenziale von FORTEC Elektronik unterstreichen.Miguel Lago Mascato, Analyst der Montega AG, bekräftigt seine Kaufempfehlung für die FORTEC Elektronik-Aktie mit einem erhöhten Kursziel von 34,00 Euro (zuvor: 31,00 Euro). (Analyse vom 11.05.2023)