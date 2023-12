Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil FORTEC Elektronik AG:



Die FORTEC Elektronik AG (ISIN: DE0005774103, WKN: 577410, Ticker-Symbol: FEV) ist seit 1984 einer der führenden Distributoren von Standardlösungen. Diese umfassen die Bereiche Embedded, Displays und Power Supplies. Darüber hinaus bietet die FORTEC Gruppe aber auch kundenspezifische Entwicklungen und komplette Systementwicklungen an. Fünf Vertriebsbüros in Deutschland und Österreich sowie Tochterunternehmen in der Schweiz, UK und den USA betreuen Kunden und lösen ihre Aufgabenstellungen (04.12.2023/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - FORTEC Elektronik-Aktienanalyse von der Montega AG:Miguel Lago Mascato, Analyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der FORTEC Elektronik AG (ISIN: DE0005774103, WKN: 577410, Ticker-Symbol: FEV) unverändert zu kaufen.FORTEC Elektronik hat Mittwoch Q1-Kennzahlen vorgelegt, die auf der Top Line unserer Erwartung entsprechen und auf der Bottom Line unsere Erwartung deutlich übertreffen, so die Aktienanalysten der Montega AG. Insgesamt befinde sich der Konzern auf dem von den Aktienanalysten der Montega AG modellseitig abgebildeten Entwicklungspfad, der ein weiterhin anspruchsvolles Marktumfeld unterstelle, in dem sich der Konzern nach Erachten von Montega jedoch erfolgreich weiterentwickeln werde.Im Auftaktquartal habe FORTEC Erlöse von 26,6 Mio. Euro erzielt und sei somit auf Konzernebene um 6,6% yoy gewachsen, was dem von den Aktienanalysten der Montega AG erwarteten Umsatzniveau (26,5 Mio. Euro) entspreche. Die deutliche Top Line-Dynamik im Segment Stromversorgungen (+15,8% yoy; 10,4 Mio. Euro) sei laut Vorstand von der Auslieferung des bereits seit Q3/23 in der Auslieferung befindlichen Defence-Auftrags beflügelt worden (MONe: 2,0 Mio. Euro). Dieser dürfte für das zweite Quartal ebenfalls zu positiven Effekten führen. Das Segment Datenvisualisierung habe die hohe Vorjahresmarke ungeachtet des schwachen Investitionsklimas in der Industrie leicht übertreffen können (+1,2% yoy; 16,2 Mio. Euro). Die Top Line-Entwicklung des Konzerns im weiterhin angespannten Marktumfeld unterstreiche nach Erachten der Aktienanalysten der Montega AG die hohe Wettbewerbsqualität und diversifizierte Kundenstruktur von mehr als 2.500 Kunden.Die starke Performance beider Segmente habe im ersten Quartal in einer deutlichen EBIT-Margensteigerung von 2,3 PP yoy auf 13,2% resultiert, was ein operatives Ergebnis von 3,5 Mio. Euro bedeute und deutlich über der Erwartung der Aktienanalysten der Montega AG von 2,9 Mio. Euro bzw. 10,9% EBIT-Marge liege. Während die Kundenlösungen für Datenvisualisierungen trotz steigender Lohn- und Betriebskosten eine Marge ungefähr auf Vorjahresniveau erzielt hätten (12,9%; -0,2 PP yoy), habe das Segment Stromversorgungen deutlich profitabler als im Vorjahr operiert (11,7%; +4,4 PP yoy). Dies sei, neben dem laut Vorstand erfolgreichem Ausbau des Anteils von Design-in-Aufträgen, vor allem auf den erwähnten Defence-Auftrag zurückzuführen, der nach Erachten der Aktienanalysten der Montega AG einen deutlich überdurchschnittlichen Deckungsbeitrag geleistet haben dürfte.FORTEC Elektronik sei erfolgreich ins erste Quartal gestartet und dürfte in den Folgequartalen von dem komfortablen Auftragsbestand profitieren. Der Konzern wird u.E. im laufenden GJ ein leichtes Umsatzplus verzeichnen können und die Profitabilität auf hohem Niveau halten, was in der Bewertung u.E. weiterhin nicht reflektiert ist, so die Aktienanalysten der Montega AG.Miguel Lago Mascato, Analyst der Montega AG, bekräftigt seine Kaufempfehlung und bestätigt sein Kursziel von 34,00 Euro für die FORTEC Elektronik-Aktie. (Analyse vom 04.12.2023)