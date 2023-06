Miguel Lago Mascato, Analyst der Montega AG, bestätigt seine Kaufempfehlung für die FORTEC Elektronik-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 34,00 Euro. (Analyse vom 01.06.2023)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze FORTEC Elektronik-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs FORTEC Elektronik-Aktie:

28,30 EUR -2,75% (01.06.2023, 13:09)



Xetra-Aktienkurs FORTEC Elektronik-Aktie:

29,00 EUR -0,34% (01.06.2023, 13:09)



ISIN FORTEC Elektronik-Aktie:

DE0005774103



WKN FORTEC Elektronik-Aktie:

577410



Ticker-Symbol FORTEC Elektronik-Aktie:

FEV



Kurzprofil FORTEC Elektronik AG:



Die FORTEC Elektronik AG (ISIN: DE0005774103, WKN: 577410, Ticker-Symbol: FEV) ist seit 1984 einer der führenden Distributoren von Standardlösungen. Diese umfassen die Bereiche Embedded, Displays und Power Supplies. Darüber hinaus bietet die FORTEC Gruppe aber auch kundenspezifische Entwicklungen und komplette Systementwicklungen an. Fünf Vertriebsbüros in Deutschland und Österreich sowie Tochterunternehmen in der Schweiz, UK und den USA betreuen Kunden und lösen ihre Aufgabenstellungen. (01.06.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - FORTEC Elektronik-Aktienanalyse von der Montega AG:Miguel Lago Mascato, Analyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse nach wie vor zum Kauf der Aktie der FORTEC Elektronik AG (ISIN: DE0005774103, WKN: 577410, Ticker-Symbol: FEV).FORTEC Elektronik habe letzte Woche finale Q3-Kennzahlen vorgelegt und im Rahmen eines CONNECT-Calls weitere Einblicke in das Zahlenwerk gewährt.Der berichtete 9M-Konzernumsatz von 78,5 Mio. Euro (+19,0% yoy) entspreche exakt der vorläufig gemeldeten Umsatzgröße. Mit einem Top Line-Beitrag von 53,9 Mio. Euro sei das Segment "Datenvisualisierung" unverändert der Wachstumsmotor des Konzerns (+22,5% yoy). Erfreulich sei jedoch ebenfalls der deutliche Umsatzzuwachs beim Segment "Stromversorgungen" auf 29,5 Mio. Euro (+11,8% yoy). Dieser sei durch hohe Anfragen in der Luft- & Raumfahrt sowie Defense unterstützt worden. Im letztgenannten Bereich profitiere FORTEC von den langen Produktlebenszyklen (bis zu 20 Jahre) der Produktgenerationen.Wie von dem Analysten angenommen, normalisiere sich der Auftragsbestand auf hohem Niveau von 92,4 Mio. Euro (Q2: 95,0 Mio. Euro). Dies impliziere einen Auftragseingang in Q3 in Höhe von 26,5 Mio. Euro, was zwar einen Rückgang von -25,3% yoy darstelle, im Quartalsvergleich zu Q2 des aktuellen GJ hingegen eine Steigerung von +27,3% bedeute und eine hohe Visibilität für fortwährendes Umsatzwachstum biete.Das durch Vorlage der finalen Zahlen bestätigte 9M-Rekord-EBIT von 8,5 Mio. Euro resultiere, wie bereits im Comment vom 11.05. beschrieben, vom starken Q3-EBIT in Höhe von 3,9 Mio. Euro (Marge: 13,4%; +3,8 PP yoy). Dabei habe vor allem das Segment "Stromversorgungen" mit einer Q3-EBIT-Marge von 11,2% (+4,5 PP yoy) ein herausragendes Profitabilitätsniveau abgeliefert. Dies sei v.a. von den bereits erwähnten Systemlösungen im Militärbereich geprägt gewesen, die üblicherweise sehr profitabel seien. Das Segment Datenvisualisierung habe eine noch höhere EBIT-Marge (15,2%; +3,4PP yoy) generiert.Nach Aktualisierung der Unternehmensziele plane der Vorstand umsatzseitig 97 bis 110 Mio. Euro mit einem EBIT von 10 bis 11 Mio. Euro zu realisieren. Für Q4 erwarte der Vorstand einen Umsatzbeitrag von 24 bis 26% des Gesamtumsatzes (MONe: 25,9%). Der Analyst belasse seine Prognosen nach Vorlage des Q3-Berichts unverändert und bilde eine Realisierung der Guidance jeweils am oberen Ende ab.FORTEC bestätige die vorab gemeldeten sehr starken Zahlen. Positiver Newsflow (M&A, Guidance-Anhebung) dürfte dem Titel erneute Wachstumsimpulse verschaffen.