Börsenplätze FORTEC Elektronik-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs FORTEC Elektronik-Aktie:

23,70 EUR +1,72% (22.11.2023, 11:53)



Xetra-Aktienkurs FORTEC Elektronik-Aktie:

23,50 EUR +0,86% (22.11.2023, 10:54)



ISIN FORTEC Elektronik-Aktie:

DE0005774103



WKN FORTEC Elektronik-Aktie:

577410



Ticker-Symbol FORTEC Elektronik-Aktie:

FEV



Kurzprofil FORTEC Elektronik AG:



Die FORTEC Elektronik AG (ISIN: DE0005774103, WKN: 577410, Ticker-Symbol: FEV) ist seit 1984 einer der führenden Distributoren von Standardlösungen. Diese umfassen die Bereiche Embedded, Displays und Power Supplies. Darüber hinaus bietet die FORTEC Gruppe aber auch kundenspezifische Entwicklungen und komplette Systementwicklungen an. Fünf Vertriebsbüros in Deutschland und Österreich sowie Tochterunternehmen in der Schweiz, UK und den USA betreuen Kunden und lösen ihre Aufgabenstellungen. (22.11.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - FORTEC Elektronik-Aktienanalyse von der Montega AG:Miguel Lago Mascato, Analyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse nach wie vor zum Kauf der Aktie der FORTEC Elektronik AG (ISIN: DE0005774103, WKN: 577410, Ticker-Symbol: FEV).FORTEC Elektronik werde am 29. November Q1-Kennzahlen (Stichtag: 30.09.) veröffentlichen. Diese dürften nach Erachten des Analysten besser ausfallen, als es die Vorgaben von Wettbewerbern in den Segmenten Stromversorgungen und Datenvisualisierung erahnen lassen würden.Die FRIWO AG, ein Produzent von anspruchsvollen Ladegeräten und E-Antrieben für Fahrzeuge wie E-Roller, habe zuletzt bekannt gegeben, dass man in Q3 einen deutlichen Umsatzrückgang von rund 50% yoy habe verbuchen müssen. Das Ergebnis sei als Folge in den roten Bereich nach einer 5%-igen EBIT-Marge im Vorjahresquartal gerutscht. Der Konzern habe neben einem geringeren Bestellvolumen darüber hinaus auch Auftragsstornierungen für die Folgequartale verbucht. Das Ergebnis sei darüber hinaus von Anlaufkosten eines JV und der eingeleiteten Restrukturierung (0,4 Mio. Euro) belastet gewesen. In diesem Zusammenhang habe der Konzern die FY-Guidance für die Kennzahlen Umsatz (Umsatz: 110 Mio. Euro; zuvor: 120 bis 130 Mio. Euro) und EBIT (EBIT-Verlust im mittleren einstelligen Millionen-Euro-Bereich; zuvor: ausgeglichenes EBIT) deutlich korrigiert. Zuvor habe DATA MODUL, die u.a. Flachdisplays und Bildschirme produziere und vertreibe und damit FORTECs Wettbewerber im Segment Datenvisualisierung sei, ebenfalls über ein schwächer als erwartetes Q3 informiert (Umsatz: -4,0% yoy; EBIT: -31% yoy).Für das korrespondierende FORTEC-Auftaktquartal gehe Miguel Lago Mascato hingegen von einer Fortsetzung des Wachstumspfades aus. So erwarte der Vorstand, wie im letzten FY-Earnings Call erwähnt (26.10.), noch mindestens für H1 einen anhaltend positiven Geschäftsverlauf, der auch auf den normalisierten, aber immer noch komfortablen Auftragsbestand zurückzuführen sein dürfte. Im Segment "Stromversorgungen" sei das Unternehmen zudem nach Erachten des Analysten konjunkturresistenter aufgestellt als die Peers. Im Segment Datenvisualisierung sei der Konzern zudem dank der hohen Beratungskompetenz für komplexe Visualisierungslösungen gut positioniert, um das zuletzt verzeichnete Wachstum weiter fortzusetzen. Auch ergebnisseitig erwarte der Analyst einen robusten GJ-Start, wenngleich die Profitabilität aufgrund anhaltender Kostensteigerungen zunächst eher auf dem Vorjahresniveau verharren dürfte. Der Vorstand erwarte für das GJ ein Erlösniveau von 106 bis 116 Mio. Euro (0% yoy bis 9,6% yoy) und ein EBIT im Korridor zwischen 9 und 11 Mio. Euro (-1,3 PP yoy bis + 0,9 PP yoy).Miguel Lago Mascato, Analyst der Montega AG, bekräftigt das Rating "kaufen" für die FORTEC Elektronik-Aktie und das Kursziel von 34,00 Euro. (Analyse vom 22.11.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link