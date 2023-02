Börsenplätze FORTEC Elektronik-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs FORTEC Elektronik-Aktie:

26,20 EUR -0,76% (15.02.2023, 09:29)



Xetra-Aktienkurs FORTEC Elektronik-Aktie:

26,40 EUR +1,54% (14.02.2023, 17:36)



ISIN FORTEC Elektronik-Aktie:

DE0005774103



WKN FORTEC Elektronik-Aktie:

577410



Ticker-Symbol FORTEC Elektronik-Aktie:

FEV



Kurzprofil FORTEC Elektronik AG:



Die FORTEC Elektronik AG (ISIN: DE0005774103, WKN: 577410, Ticker-Symbol: FEV) ist seit 1984 einer der führenden Distributoren von Standardlösungen. Diese umfassen die Bereiche Embedded, Displays und Power Supplies. Darüber hinaus bietet die FORTEC Gruppe aber auch kundenspezifische Entwicklungen und komplette Systementwicklungen an. Fünf Vertriebsbüros in Deutschland und Österreich sowie Tochterunternehmen in der Schweiz, UK und den USA betreuen Kunden und lösen ihre Aufgabenstellungen. (15.02.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - FORTEC Elektronik-Aktienanalyse von der Montega AG:Miguel Lago Mascato, Analyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse nach wie vor zum Kauf der Aktie der FORTEC Elektronik AG (ISIN: DE0005774103, WKN: 577410, Ticker-Symbol: FEV).FORTEC Elektronik habe jüngst vorläufige H1-Zahlen (Stichtag: 31.12.2022) veröffentlicht, die umsatzseitig spürbar über der Analystenerwartung liegen würden und eine Prognoseanpassung im laufenden Jahr nach sich ziehen dürften. Ergebnisseitig hätten Kostensteigerungen wie erwartet zu einem unterproportionalen EBIT-Anstieg geführt. Die Kostenbasis dürfte sich in H2 voraussichtlich noch etwas weiter erhöhen. Der H1-Bericht werde am 30. März veröffentlicht.Nach vorläufigen H1-Zahlen habe das Unternehmen einen Konzernerlös von 49,4 Mio. Euro (+17,4% yoy) erzielt. Damit habe FORTEC das hohe Erlöswachstum des Auftaktquartals auch in Q2 halten können und liege umsatzseitig deutlich über der Analystenerwartung (MONe: 22,2 Mio. Euro). Die signifikante Steigerung der Top-Line dürfte nach Erachten des Analysten von beiden Segmenten mitgetragen worden sein.FORTEC habe in H1 mit 4,6 Mio. Euro das Rekord-EBIT des Vorjahres übertroffen und habe eine Profitabilität in etwa auf Vorjahresniveau erreicht. Das Q2 sei mit einem EBIT von 1,9 Mio. Euro abgeschlossen worden und liege im Rahmen der Analystenerwartung (MONe: 2,0 Mio. Euro). Im Vorjahresvergleich weise das Unternehmen eine um 1,0 PP reduzierte EBIT-Marge aus. Ursächlich für die leicht gedämpfte operative Marge dürften vor allem erhöhte allgemeine Betriebskosten und vereinbarte Lohnerhöhungen gewesen sein. Das Q2 sei im Hinblick auf die Bottom-Line aufgrund der reduzierten Fakturierungstage saisonbedingt das schwächste Quartal.FORTEC Elektronik verfolge den eingeschlagenen Wachstumspfad ohne Umwege. Miguel Lago Mascato, Analyst der Montega AG, bestätigt seine Kaufempfehlung für die FORTEC Elektronik-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 31,00 Euro. (Analyse vom 15.02.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link