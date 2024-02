Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze FORTEC Elektronik-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs FORTEC Elektronik-Aktie:

26,00 EUR -1,14% (02.02.2024, 10:31)



XETRA-Aktienkurs FORTEC Elektronik-Aktie:

26,10 EUR -1,14% (02.02.2024, 11:07)



ISIN FORTEC Elektronik-Aktie:

DE0005774103



WKN FORTEC Elektronik-Aktie:

577410



Ticker-Symbol FORTEC Elektronik-Aktie:

FEV



Kurzprofil FORTEC Elektronik AG:



Die FORTEC Elektronik AG (ISIN: DE0005774103, WKN: 577410, Ticker-Symbol: FEV) ist seit 1984 einer der führenden Distributoren von Standardlösungen. Diese umfassen die Bereiche Embedded, Displays und Power Supplies. Darüber hinaus bietet die FORTEC Gruppe aber auch kundenspezifische Entwicklungen und komplette Systementwicklungen an. Fünf Vertriebsbüros in Deutschland und Österreich sowie Tochterunternehmen in der Schweiz, UK und den USA betreuen Kunden und lösen ihre Aufgabenstellungen (02.02.2024/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - FORTEC Elektronik-Aktienanalyse von der Montega AG:Miguel Lago Mascato, Analyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der FORTEC Elektronik AG (ISIN: DE0005774103, WKN: 577410, Ticker-Symbol: FEV) unverändert zu kaufen.FORTEC Elektronik werde Anfang Februar vorläufige finanzielle Eckdaten für H1/2024 veröffentlichen. Die Aktienanalysten der Montega AG würden einen weiteren Umsatzanstieg und eine solide Profitabilität erwarten. Für H2 dürfte angesichts eines sich eintrübenden Investitionsklimas in wichtigen Absatzmärkten der komfortable Auftragsbestand die Realisierung der FY-Ziele jedoch gewährleisten.Sequenziell falle der Umsatz in Q2 aufgrund von Werksferien zu Weihnachten/Neujahr gewohntermaßen schwächer aus als im Auftaktquartal (Q1: 26,6 Mio. EUR). Für das abgelaufene Quartal dürfte sich die geringere Anzahl an Fakturierungstagen im Dezember 2023 ggü. Dem Vorjahresmonat ebenfalls ausgewirkt haben. Letztlich würden die Aktienanalysten der Montega AG entsprechend Konzernerlöse unterhalb der Vorjahresmarke (24,4 Mio. EUR) von 21,0 Mio. EUR erwarten. Infolgedessen dürfte auch die Margenentwicklung trotz der weiteren Auslieferung des hochprofitablen Auftrags im Defense-Segment schwächer verlaufen sein als in Q2/23 (MONe: 1,0 Mio. EUR; Vj.: 1,9 Mio. EUR). Nach H1 dürfte sich FORTEC also umsatz- und ergebnisseitig ungefähr auf den jeweiligen Vorjahresniveaus bewegen.Wenngleich FORTEC aufgrund einer strategischen Bevorratung zentraler Systemkomponenten nicht durch die aktuellen Geschehnisse im Roten Meer beeinträchtigt sein dürfte, werde das allgemeine Marktumfeld nach bereits herausfordernden Jahren in der nächsten Zeit nach Erachten der Aktienanalysten der Montega AG zunehmend schwieriger. So dürfte der Auftragseingang wie zuletzt in Q1 auf einem niedrigeren Niveau ggü. den von Bauteilknappheiten geprägten Vorjahresquartalen verlaufen. Hinweise darauf seien die zuletzt laut ifo-Konjunkturumfrage (Dezember) sich eintrübende Beurteilung des Geschäftsklimas bei Betrieben der Herstellung von elektrischen Ausrüstungen (-24,6; November: -23,1) und korrigierten BIP-Wachstumsprognosen des ifo-Instituts (2024: +0,9% yoy; zuvor: +1,4% yoy). Für das aktuelle GJ sollte für FORTEC der nach Q1 verfügbare Auftragsbestand jedoch die Realisierung der Umsatz- und Ergebnisguidance abdecken können, sodass sich die eingetrübte Auftragslage vordergründig auf die Visibilität bzgl. 2025ff. auswirke.FORTEC dürfte angesichts des sich weiter eintrübenden Konjunkturumfeldes in 2024ff. gute Ergebnisse erzielen. Mit einem EV/EBIT von 7,3x (2024e) seien die nach Erachten der Aktienanalysten der Montega AG hohe Ergebnisqualität und die guten Wachstumsaussichten nicht angemessen reflektiert. Die Unterbewertung werde auch durch einen zur Diskussion eingereichten Antrag für ein Aktienrückkaufprogramm auf der anstehenden HV untermauert.Miguel Lago Mascato, Analyst der Montega AG, bestätigt seine Kaufempfehlung mit einem unveränderten Kursziel von 34,00 EUR für die FORTEC Elektronik-Aktie. (Analyse vom 02.02.2024)