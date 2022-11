Beide Fälle wurden von der FORIS AG in die Finanzierung genommen. "In den beiden von uns finanzierten Verfahren geht es um deutliche Kaufpreisminderungen. Hätte der Verkäufer über die fehlende Genehmigung zum Drei-Schichten-Betrieb und über die fehlenden Baugenehmigungen informiert, wären deutlich geringere Kaufpreise sowohl für die Firma als auch für das Betriebsgelände angemessen gewesen, sofern ein Kauf überhaupt zustande gekommen wäre", erläutert Vaaßen.



Die Folgen der nicht offenbarten Informationen waren verheerend: Die Logistikfirma musste allein aus den genannten Gründen Insolvenz anmelden hat diese aber zwischenzeitlich erfolgreich überstanden.



In einem anderen kurz vor der Finanzierung durch die FORIS AG stehenden Fall geht es um eine Schadenersatzforderung gegen Anwälte und M&A-Berater, von denen der Verkäufer eines Betriebes unterstützt wurde und die letztlich die Verträge verhandelten und abschlossen.

Im Zuge der Vertragsverhandlungen gab es immer wieder klärungsbedürftige Punkte, die kurzfristig geändert oder klargestellt wurden. "Bei einem dieser Punkte, dessen wörtliche Auslegung erhebliche Nachteile für den Verkäufer zur Folge gehabt hätte, verständigten die Berater des Verkäufers sich mit denen des Käufers mündlich darauf, dass ein anderes - für den Verkäufer günstigeres - Verständnis gemeint sei", erläutert Vaaßen.



Verschriftlicht wurde diese mündlich gefasste Vereinbarung allerdings nicht. Es kam, wie es kommen musste: Die Käufer verwiesen auf den Wortlaut des Vertrages, was zur Zahlung eines erheblich geringeren Kaufpreises führte. Der Versuch, sich gerichtlich zu wehren, scheiterte. Der Verkäufer musste den geminderten Preis akzeptieren, da das Gericht die mündliche Vereinbarung als nicht bewiesen ansah.



"Der Verkäufer fordert nun Schadensersatz von seinen damaligen Beratern", sagt Vaaßen. (23.11.2022/ac/a/m)







Bonn (www.aktiencheck.de) - Dass Unternehmenskäufe Risiken bergen, ist kein Geheimnis, so die FORIS AG in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Doch nicht immer sind es die mit einer Übernahme verbundenen klassischen unternehmerischen Risiken, die Probleme bereiten. Manchmal geht es um Streitfragen, die juristisch geklärt werden müssen. "Die FORIS AG finanziert immer wieder Fälle aus dem M&A-Bereich", sagt Christian Vaaßen, Anwalt bei dem Bonner Prozessfinanzierer. "Ungewöhnlich ist es allerdings, wenn eine Übernahme gleich zu zwei unterschiedlichen Verfahren führt, die beide von der FORIS AG finanziert werden", so Vaaßen weiter.Genau dazu ist es bei der Übernahme einer Logistikfirma gekommen. Nach dem Kauf stellte sich heraus, dass keine Genehmigung für einen Drei-Schicht-Betrieb vorlag und auch im Folgenden nicht erwirkt werden konnte. "Ohne den Drei-Schicht-Betrieb ist die Firma jedoch unrentabel", sagt Vaaßen. Zusätzlich hatte der Verkäufer der Logistikfirma das Betriebsgelände an seine vormalige Firma veräußert. "Nachträglich wurde klar, dass für einen Teil der auf dem Gelände stehenden Immobilien keine Baugenehmigungen vorlagen. Auch wurden Müllablagerungen gefunden, die professionell entfernt werden müssen", sagt Vaaßen.