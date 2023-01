Klima- und Umweltrisiken



Klima- und Umweltrisiken sollten von Banken deutlich stärker in Risikomanagement, Strategie und Governance abgebildet werden. Der erstmals 2021 von der OeNB durchgeführte nationale Klimastresstest solle zu Zwecken der laufenden Analyse finanzieller Auswirkungen von Nachhaltigkeitsrisiken weiterentwickelt werden.



Digitalisierung und ICT-Risiken (Information, Communication & Technology)

Die ICT- und Sicherheitsrisiken bei Banken sollten durch die Anwendung entsprechender aufsichtlicher Methoden analysiert und angemessen behandelt werden. Ein besonderes Augenmerk werde hierbei auf die Auswirkungen auf die Geschäftsmodelle und die Cyber-Sicherheit gelegt.



Regulatorik



Die aufsichtlichen Methoden, Werkzeuge und Prozesse würden an neue Regelungen und Erkenntnisse angepasst und entsprechend angewendet. Ziel sei es, vor dem Hintergrund des österreichischen Finanzmarktes einen aktiven Beitrag zur europäischen Legistik zu leisten.



Governance



Die Governance-Struktur in beaufsichtigten Unternehmen - insbesondere jenen, die aus Risikogesichtspunkten herausstechen würden - solle durch qualitativ verbesserte Fit-&-Proper-Beurteilungen und maßgeschneiderte Governance-Deep-Dives gestärkt werden.



Inhaltlich seien die dargestellten Ziele in Verbindung mit den Aufsichtsschwerpunkten des Einheitlichen Aufsichtsmechanismus (Single Supervisory Mechanism, SSM) für 2023 zu sehen und seien in Einklang mit den Zielen und dem Work Programme der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (European Banking Authority, EBA). (02.01.2023/ac/a/m)





