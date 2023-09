Das habe den Goldpreis nach einem positiven Wochenauftakt unter Druck gesetzt. Am Wochenende habe unter dem Strich dennoch ein minimales Plus von 0,06 Prozent zu Buche gestanden.



Die technische Situation bleibe damit weiterhin unentschieden. Denn sowohl die 50- als auch 200-Tage-Linie bei 1.929 respektive 1.926 Dollar würden derzeit als starke Widerstände wirken, während die 1.900-Dollar-Marke nach unten hin absichere. Erst ein nachhaltiger Ausbruch über beziehungsweise unter diese Marken würde die Richtung für die nächsten Wochen vorgeben.



Aus kurzfristiger Sicht sei beim Goldpreis noch nichts entschieden. Doch auch wenn das Edelmetall nochmals unter die 1.900-Dollar-Marke fallen sollte, wären das mittel- und langfristige Kaufgelegenheiten. Insbesondere die Aktien der Produzenten sollten in der nächsten Aufwärtswelle profitieren. DER AKTIONÄR setzt bei den großen Produzenten auf Agnico Eagle (ISIN: CA0084741085, WKN: 860325, Ticker-Symbol: AE9, Toronto Stock Exchange-Symbol: AEM, NYSE-Symbol: AEM). Wer es spekulativer möge, greife zu Equinox Gold (ISIN: CA29446Y5020, WKN: A2PQPG, Ticker-Symbol: 1LRC, Toronto Stock Exchange-Symbol: EQX).



Hinweis auf Interessenkonflikte:



Aktien von Agnico Eagle befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG. (25.09.2023/ac/a/m)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Laut Gary Wagner, dem CEO von "The Gold Forecast" sollte man nie davon ausgehen, dass man eine genaue Vorstellung von der zukünftigen FED-Politik hat, so Michael Diertl vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Denn obwohl im Vorfeld der Sitzung alles klar schien, überraschte die US-Notenbank den Markt und sorgte dafür, dass Gold (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) seine bis Mittwochabend erwirtschafteten Gewinne wieder abgab, so die Experten von "Der Aktionär" weiter.Das FedWatch-Tool der CME habe eine Wahrscheinlichkeit von 99 Prozent prognostiziert, dass die FED die Zinsen in diesem Monat nicht erhöhen würde. Allerdings habe die FED das Ziel der Zinssenkungen für das nächste Jahr von vier auf zwei gesenkt.