Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin, Ethereum.



Der Chefredakteur der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate ein-gegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin, Ethereum.



Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.



Bei den dargestellten Wertpapieren handelt es sich um Inhaberschuldverschreibungen. Der Anleger trägt grundsätzlich bei Kursverlusten des Basiswertes sowie bei Insolvenz der Emittentin ein erhebliches Kapitalverlustrisiko bis hin zum Totalverlust. Eine ausführliche Darstellung möglicher Risiken sowie Einzelheiten zu den Produktkonditionen sind den Angebotsunterlagen (den endgültigen Bedingungen, dem relevanten Basisprospekt einschließlich etwaiger Nachträge dazu sowie dem Registrierungsdokument ("Prospekt") zu entnehmen. Bei den Wertpapieren handelt es sich um Produkte, die nicht einfach sind und schwer zu verstehen sein können.



Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Mit dem Emittenten der dargestellten Wertpapiere hat die Börsenmedien AG eine Kooperationsvereinbarung geschlossen, wonach sie dem Emittenten eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von den Emittenten Vergütungen. Weitere Informationen finden Sie unter: www.deraktionaer.de/invest



Zertifikate auf den Krypto TSI Index befinden sich im AKTIONÄR-Depot. (03.11.2022/ac/a/m)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der sonst so schwankungsfreudige Bitcoin habe sich in den vergangenen Wochen in einer stabilen Seitwärtsrange eingependelt, die kurzfristige Volatilität ist dabei zeitweise unter die des S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) gefallen, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Branchenvertreter würden daher eine Bodenbildung wittern. Für eine nachhaltige Trendwende würden aber noch die Impulse fehlen. Die habe auch Zinsentscheidung der FED am Mittwochabend nicht liefern können. Dass die US-Notenbank den Leitzins zum vierten Mal in Folge um 0,75 Prozentpunkte angehoben habe, sei bereits erwartet und entsprechend eingepreist worden. Die Aussagen von FED-Chef Jerome Powell zu weiteren geldpolitischen Maßnahmen hätten die Erwartungen der Bullen aber nicht erfüllt. Zwar halte er eine Drosselung des Tempos weiterer Zinserhöhungen für möglich. Es sei allerdings "verfrüht", eine Pause bei den Erhöhungen einzulegen. "Wir gehen weiterhin davon aus, dass kontinuierliche Erhöhungen angemessen sein werden", habe er gesagt.Hoffnungen auf eine Trendwende der FED seien somit zunächst enttäuscht worden. Die sei nach Einschätzung vieler Branchenexperten jedoch notwendig, damit sich der Kryptomarkt nachhaltig erholen könne. Derzeit würden viele Investoren noch an der Seitenlinie auf einen Kurswechsel in der Geldpolitik warten, ehe sie wieder bei risikoreicheren Assetklassen wie Kryptowährungen den Einstieg wagen würden.Entsprechend durchwachsen präsentiere sich am Donnerstagmorgen nach der FED-Entscheidung auch der Kryptomarkt. Der Bitcoin notiere dabei auf 24-Stunden-Sicht rund 1% schwächer im Bereich von 20.300 USD und bleibe damit im monatelangen Seitwärtstrend gefangen. Ethereum verliere unterdessen rund 1,6% auf 1.545 USD.Die Trendwende am Kryptomarkt lasse noch auf sich warten - vorerst dürften geld- und geopolitische Sorgen sowie die Angst vor einer Rezession die Risikobereitschaft der Anleger dämpfen. Eine Fortsetzung des Seitwärtsmarkts scheine daher wahrscheinlich, wobei jederzeit technische Gegenbewegungen möglich seien. Mutige Anleger mit langem Atem könnten auf dem aktuellen Niveau daher weiterhin einen Fuß in die Tür stellen.