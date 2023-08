Powell habe dabei das Ziel der US-Notenbank bestätigt, die Inflation wieder auf das Niveau von rund 2% drücken zu wollen. Hoffnungen auf konkrete Aussagen zu einer möglichen Zinspause hätten sich indes nicht bestätigt.



Die Finanzmärkte hätten offenbar Schwierigkeiten mit der Interpretation dieser Aussagen. Der Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) habe seine frühen Gewinne mittlerweile aber fast komplett abgegeben und zuletzt kaum verändert bei 33.4131,43 Punkten notiert. Im Wochenverlauf zeichne sich damit ein Verlust von rund 1% ab. Für den marktbreiten S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) sei es am Freitag um 0,34% auf 4.391,36 Zähler hochgegangen. Der NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) sei um 0,36% auf 14.873,75 Punkte gestiegen, was auf Wochensicht ein Plus von etwas mehr als 1% bedeuten würde.



Hierzulande sei der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) nach der Rede ebenfalls von seinem Tageshoch bei 15.739,78 Punkten zurückgekommen. Aktuell notiere der deutsche Leitindex kaum verändert bei 15.631,41 Punkten. MDAX (ISIN: DE0008467416, WKN: 846741) und TecDAX (ISIN: DE0007203275, WKN: 720327) seien zwischenzeitlich wieder in die Verlustzone gerutscht.



Bei seiner mit Spannung erwarteten Rede beim Notenbank-Symposium in Jackson Hole habe FED-Chef Jerome Powell einmal mehr klargemacht, dass die Inflation in den USA nach wie vor "zu hoch" sei. Die US-Notenbank werde weiter energisch dagegen ankämpfen und schließe dabei auch weitere Zinserhöhungen nicht aus.