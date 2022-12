Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

New YorkParis (www.aktiencheck.de) - US-Börsianer durchleben gerade ein Wechselbad der Gefühle, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".



Am Dienstag habe der Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) die im November überraschend stark abgekühlte Inflation mit deutlichen Aufschlägen quittiert. Im Vorjahresvergleich habe die Steigerung bei 7,1 Prozent gelegen, die Kernrate bei 6 Prozent. Die Wall Street habe mit 7,3 und 6,1 Prozent gerechnet, die Flüsterschätzungen seien mit 7,5 und 6,3 Prozent sogar noch höher ausgefallen. Der fünfte Rückgang in Folge habe Hoffnungen geweckt, dass die USA endlich den Höhepunkt der Inflationswelle hinter sich hätten und die US-Notenbank nun einen weniger restriktiven geldpolitischen Kurs einschlage. Nur einen Tag später habe FED-Chef Jerome Powell die Märkte enttäuscht.



Zwar sei nach vier Jumbo-Zinsschritten von 0,75 Prozent wie erwartet eine Erhöhung von "nur" 0,50 Prozent auf 4,25 bis 4,50 Prozent gefolgt, doch Powell habe in seiner Rede unterstrichen, dass die obersten US-Währungshüter so schnell nicht von einer restriktiven Geldpolitik abrücken würden. Für das kommende Jahr habe er sogar mehr Zinserhöhungen signalisiert als bisher vermutet - und habe die Märkte damit auf Talfahrt geschickt. Der Dow Jones, der bis zur Bekanntgabe des Zinsschritts noch im Plus notiert habe, sei direkt danach ins Minus gedreht. Ebenfalls nicht nach dem Geschmack der Wall Street sei gewesen, dass die FED im nächsten Jahr nur noch eine Steigerung der US-Wirtschaftsleistung um magere 0,5 Prozent erwarte. Dennoch könnte der Jahresausklang versöhnlich ausfallen - zumindest mit Blick auf saisonale Faktoren. Richtig spannend werde es dann auch wieder Anfang Januar, wenn die US-Firmen ihre Zahlen zum vierten Quartal präsentieren würden. (16.12.2022/ac/a/m)

