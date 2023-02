Börsenplätze FACC-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs FACC-Aktie:

7,14 EUR +0,14% (23.02.2023, 14:18)



Wiener Börse-Aktienkurs FACC-Aktie:

7,14 EUR -0,56% (23.02.2023, 15:42)



ISIN FACC-Aktie:

AT00000FACC2



WKN FACC-Aktie:

A1147K



Ticker-Symbol FACC-Aktie:

1FC



Wiener Börse-Symbol FACC-Aktie:

FACC



Kurzprofil FACC AG:



Die FACC AG (ISIN: AT00000FACC2, WKN: A1147K, Ticker-Symbol: 1FC, Wiener Börse-Symbol: FACC) zählt zu den weltweit führenden Aerospace Unternehmen und entwickelt, designt und fertigt fortschrittliche Leichtbausysteme für die Luft- und Raumfahrt. Als Technologiepartner aller großen Hersteller arbeitet FACC gemeinsam mit ihren Kunden an Lösungen für die Mobilität der Zukunft. Weltweit startet jede Sekunde ein Luftfahrzeug mit FACC-Technologie an Bord. Im Geschäftsjahr 2021 erzielte FACC einen Jahresumsatz von 497,6 Mio. Euro. Weltweit werden rund 3.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus 42 Nationen an 13 internationalen Standorten beschäftigt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte facc.com. (23.02.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - FACC-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Markus Remis und Sebastian Mathe, Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der FACC AG (ISIN: AT00000FACC2, WKN: A1147K, Ticker-Symbol: 1FC, Wiener Börse-Symbol: FACC) unter die Lupe.FACC habe für 2022 ein vorläufiges EBIT von rund EUR 5 Mio. veröffentlicht und liege damit unter der Prognose eines niedrigen zweistelligen Wertes sowie der Markterwartung von EUR 11 Mio. Der Umsatz habe sich auf EUR 600 Mio. (+20%) belaufen und habe damit das Ziel eines Wachstums von rund 10% auf EUR 550 Mio. und den Konsens von EUR 566 Mio. übertroffen. Dementsprechend habe die Gruppe in Q4 ein Umsatzwachstum von 30% auf EUR 180 Mio., jedoch nur ein EBIT von EUR 0,8 Mio. erzielt.Das stärkere Umsatzwachstum in Q4 sei auf eine einmalige Abrechnung projektbezogener Entwicklungskosten sowie auf eine gestiegene Kundennachfrage zurückzuführen gewesen. Letzteres deckt sich mit den jüngsten Aussagen anderer Unternehmen in unserem Universum wie voestalpine oder AMAG, welche ebenfalls eine Exponierung zum Bereich Luftfahrt aufweisen, so die Analysten der RBI. Laut FACC sei der Ergebnisrückgang auf Engpässe in der Lieferkette sowie auf steigende Material- und Energiekosten zurückzuführen. Die endgültigen Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2022 würden am 29. März veröffentlicht.Die letzte Empfehlung zu FACC lautete "Halten", so Markus Remis und Sebastian Mathe, Analysten der RBI. (Analyse vom 23.02.2023)Offenlegungen3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen 12 Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity