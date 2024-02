Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Börsenplätze FACC-Aktie:



XETRA-Aktienkurs FACC-Aktie:

6,16 EUR +0,65% (23.02.2024, 11:00)



Wiener Börse-Aktienkurs FACC-Aktie:

6,17 EUR -1,12% (23.02.2024, 11:08)



ISIN FACC-Aktie:

AT00000FACC2



WKN FACC-Aktie:

A1147K



Ticker-Symbol FACC-Aktie:

1FC



Wiener Börse-Symbol FACC-Aktie:

FACC



Kurzprofil FACC AG:



FACC (ISIN: AT00000FACC2, WKN: A1147K, Ticker-Symbol: 1FC, Wiener Börse-Symbol: FACC) ist ein weltweit führendes Aerospace-Unternehmen in Design, Entwicklung und Fertigung von Luftfahrttechnologien und fortschrittlichen Leichtbausystemen für Luftfahrzeuge. Als Technologiepartner aller großen Hersteller arbeitet FACC gemeinsam mit ihren Kunden an Lösungen für die Mobilität der Zukunft. Weltweit startet jede Sekunde ein Luftfahrzeug mit FACC-Technologie an Bord. (23.02.2024/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - FACC-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Philip Hettich, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt die Aktie der FACC AG (ISIN: AT00000FACC2, WKN: A1147K, Ticker-Symbol: 1FC, Wiener Börse-Symbol: FACC) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.FACC habe gestern seine vorläufigen Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2023 vorgelegt. Das operative Ergebnis für das Geschäftsjahr 2023 habe sich mit EUR 17,5 Mio. (+220% im Vergleich zum Vorjahr) im Einklang mit RBI-Schätzern auf EUR 17,4 Mio. belaufen. Die Umsätze dagegen hätten einen starken Anstieg um +23% im Vergleich zum Vorjahr auf EUR 745,6 Mio. verzeichnen können und damit deutlich über sowohl der RBI-Erwartung (EUR 705,7 Mio.) als auch der im dritten Quartal ausgegebenen Managementprognose gelegen (EUR 680 Mio. bis EUR 704 Mio.). Die robuste Umsatzentwicklung sei durch eine rasche Erholung der Luftfahrtindustrie nach COVID-19 getrieben worden, welche zu starken Produktionssteigerungen aller großen Luftfahrtunternehmen geführt habe.Trotz der erwähnten starken Umsatzentwicklung habe die EBIT-Marge für das Geschäftsjahr 2023 bei nur 2,3% (GJ 22 0,9%) gelegen - und damit leicht unter den Schätzungen der Analysten der RBI von 2,5%. FACC merke an, dass die Betriebsergebnisse durch inflationsbedingte Kostensteigerungen, anhaltende Probleme in den Lieferketten und Materialknappheit zurückgehalten worden seien. Allerdings würden die Analysten der RBI auch darauf hinweisen, dass FACC im Geschäftsjahr 2023 die Belegschaft um fast 18% erhöht habe, was die Kosten ebenfalls in die Höhe getrieben habe.Angesichts eines Rekordauftragsbestands von EUR 5,8 Mrd. zum Ende des Geschäftsjahrs 2023 habe FACC eine optimistische Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2024 mit einem Wachstum zwischen 10% und 15% abgegeben. Dies würde im Mittel einen Umsatz für das Geschäftsjahr 2024 von ungefähr EUR 839 Mio. bedeuten und liege rund 6% über den RBI-Schätzern von EUR 794,4 Mio. Insgesamt sähen die Analysten der RBI die starke Prognose für 2024 als sehr positiv an, jedoch bedürfe es ihrer Meinung nach weitere Belege der Firma hinsichtlich Effizienzsteigerungen, um auch auf der Margenseite Erfolge vorweisen zu können.Die letzte Empfehlung von Raiffeisen Research zu FACC lautete "halten", so Philip Hettich, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.02.2024)Offenlegungen3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.