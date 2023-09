Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Hamburg (www.aktiencheck.de) - FACC-Aktienanalyse von der Montega AG:Miguel Lago Mascato, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der FACC AG (ISIN: AT00000FACC2, WKN: A1147K, Ticker-Symbol: 1FC, Wiener Börse-Symbol: FACC).Die FACC AG habe jüngst H1-Kennzahlen veröffentlicht, die sowohl umsatz- als auch ergebnisseitig die Analysten-Erwartungen deutlich übertroffen hätten. So scheine der Luftfahrt-Zulieferer deutlich stärker von der Erholung der Auslieferungszahlen großer OEMs profitieren zu können als bisher angenommen. Zudem hätten kundenseitige Kompensationszahlungen die EBIT-Entwicklung gestützt. Im Zuge der H1-Veröffentlichung habe der Vorstand die Prognose konkretisiert. Basierend auf der starken Entwicklung nach 6M erhöhe der Analyst seine Erlös- und EBIT-Erwartungen für 2023 bis 2025.In H1 habe FACC von den weiterhin steigenden Auslieferungsraten profitiert und einen Umsatz von 354,7 Mio. Euro (Q2: 192,1 Mio. Euro) verbucht, was über der Analysten-Erwartung von 340 Mio. Euro liege und eine deutliche Steigerung von 31,3% yoy darstelle. Damit habe das Unternehmen mit 34,6% yoy das Wachstum in Q2 ggü. dem Vorquartal (+27,6% yoy) nochmals signifikant beschleunigt. Mit 192,1 Mio. Euro in Q2 liege der Erlös über dem Prä-COVID-Niveau von 189,3 Mio. Euro (Q2/2019).Alle Segmente hätten zu dieser erfreulichen Entwicklung beigetragen und auf H1-Sicht einen Top Line-Anstieg von mindestens 28,9% yoy (Aerostructures: 132,3 Mio. Euro) verzeichnen können. Das stärkste Wachstum habe das Segment Engines & Nacelles (+42,5% yoy auf 64,7 Mio. Euro) verzeichnet.Das EBIT sei im selben Zeitraum deutlich überproportional um 127,2% yoy auf 14,9 Mio. Euro (Marge: 4,2%; +1,8 PP yoy) gestiegen. Nach dem leichten Defizit von -0,1 Mio. Euro in Q1 habe das EBIT im Folgequartal demnach bei 15,0 Mio. Euro (381,3% yoy; Marge: 7,8%) gelegen, wodurch die H1-EBIT-Marge demnach erstmalig seit Q4/2020 (7,6%) wieder über 7,0% angestiegen sei. In Q2 hätten alle Segmente hierzu beigetragen, wenngleich der Konzern insgesamt von nachträglichen Ausgleichszahlungen in Höhe von 5,0 Mio. Euro spürbar profitiert habe, die sich in etwa gleichmäßig auf die Geschäftsbereiche verteilt hätten.Mit Vorlage des H1-Berichts habe der Vorstand die bisherige Guidance konkretisiert und erwarte in 2023 ein Umsatzwachstum von 12 bis 16% yoy. Ergebnisseitig gehe das Management für H2 von einem ggü. H1 niedrigeren, allerdings positiven EBIT aus. Bereits in Q3 dürfte, aufgrund der üblichen saisonalen Effekte bedingt durch Werksferien der OEMs, ein spürbar geringeres Umsatz- und Ergebnisniveau realisiert werden. Ausgehend von der guten Top und Bottom Line-Entwicklung über seinen Erwartungen habe der Analyst seine Umsatz- und Ergebnisprognose für 2023 ff. erhöht. Die aktuellen Belastungen von Triebwerkherstellern dürften sich nicht auf die Ertragsentwicklung von FACC auswirken.In H1 werde die Erholung der Luftfahrt bereits im FACC-Zahlenwerk deutlich.Miguel Lago Mascato, Aktienanalyst der Montega AG, bekräftigt seine Kaufempfehlung mit einem neuen TP von 9,50 Euro (zuvor: 9,00 Euro). (Analyse vom 18.09.2023)