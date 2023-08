Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Die FACC AG (ISIN: AT00000FACC2, WKN: A1147K, Ticker-Symbol: 1FC, Wiener Börse-Symbol: FACC) zählt zu den weltweit führenden Aerospace Unternehmen und entwickelt, designt und fertigt fortschrittliche Leichtbausysteme für die Luft- und Raumfahrt. Als Technologiepartner aller großen Hersteller arbeitet FACC gemeinsam mit ihren Kunden an Lösungen für die Mobilität der Zukunft. Weltweit startet jede Sekunde ein Luftfahrzeug mit FACC-Technologie an Bord. Im Geschäftsjahr 2021 erzielte FACC einen Jahresumsatz von 497,6 Mio. Euro. Weltweit werden rund 3.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus 42 Nationen an 13 internationalen Standorten beschäftigt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte facc.com. (25.08.2023/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - FACC-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Sebastian Mathe, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der FACC AG (ISIN: AT00000FACC2, WKN: A1147K, Ticker-Symbol: 1FC, Wiener Börse-Symbol: FACC) unter die Lupe.Q2: Im abgelaufenen Quartal habe FACC aufgrund einer operativen Outperformance, die durch Einmaleffekte begünstigt worden sei, die Analystenschätzungen übertreffen können. Das Unternehmen habe einen Umsatz von EUR 192 Mio. erzielt, was einem Anstieg von 35% gegenüber dem Vorjahr entspreche, und habe damit über der Analystenprognose von EUR 152 Mio. gelegen. Auf Segementebene häten sich die Divisionen Aerostructures (+35% yoy auf EUR 74 Mio.) und Interiors (+32% auf 87 Mio.) am stärksten gezeigt. Mit einem EBIT von EUR 14,9 Mio. sei man ebenfalls deutlich über der Analystenschätzung von EUR 1,7 Mio. zu liegen gekommen. Neben einer besseren operativen Performance sei die Ergebnisverbesserung zusätzlich stark von (auch umsatzwirksamen) Einmaleffekten getrieben worden.Ausblick konkretisiert: Das Unternehmen erwarte nun ein Umsatzwachstum von 12% bis 16%, was einer Spanne von EUR 680 Mio. bis EUR 704 Mio. entspreche. Der Mittelpunkt dieser Spanne würde unter Berücksichtigung der Umsätze in H1 von EUR 355 Mio. in der zweiten Jahreshälfte im Vergleich zum Vorjahr nur geringes bis kein Wachstum implizieren. Zusätzlich habe das Unternehmen darauf hingewiesen, dass Q3 voraussichtlich das schwächste Quartal sein werde, da sich das Geschäft in der Urlaubszeit verlangsame. Das operative Ergebnis werde in der zweiten Jahreshälfte "niedriger, jedoch positiv" erwartet.Kapitalerhöhung: In Bezug auf die potenzielle Kapitalerhöhung im Zusammenhang mit Akquisitionen seien keine genauen Pläne geäußert worden. Das Unternehmen merkte lediglich an, dass vor allem finanziell gut aufgestellte Unternehmen (somit keine Turnaround Kandidaten) außerhalb Europas bzw. bevorzugt aus den USA, die die bestehenden Geschäftsfelder ergänzen würden, infrage kämen, so der Analyst der Raiffeisen Bank International AG.Lieferketten: Das Management habe auch dieses Quartal wieder auf das weiterhin angespannte Umfeld in der Industrie hingewiesen, und habe in Aussicht gestellt, dass vor allem Lieferkettenprobleme noch eine Zeit lang anhalten dürften.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.