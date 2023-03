Börsenplätze FACC-Aktie:



Kurzprofil FACC AG:



Die FACC AG (ISIN: AT00000FACC2, WKN: A1147K, Ticker-Symbol: 1FC, Wiener Börse-Symbol: FACC) zählt zu den weltweit führenden Aerospace Unternehmen und entwickelt, designt und fertigt fortschrittliche Leichtbausysteme für die Luft- und Raumfahrt. Als Technologiepartner aller großen Hersteller arbeitet FACC gemeinsam mit ihren Kunden an Lösungen für die Mobilität der Zukunft. Weltweit startet jede Sekunde ein Luftfahrzeug mit FACC-Technologie an Bord. Im Geschäftsjahr 2021 erzielte FACC einen Jahresumsatz von 497,6 Mio. Euro. Weltweit werden rund 3.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus 42 Nationen an 13 internationalen Standorten beschäftigt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte facc.com. (23.03.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - FACC-Aktienanalyse der Montega AG:Miguel Lago Mascato, Aktienanalyst der Montega AG, nimmt die Coverage für die Aktie der FACC AG (ISIN: AT00000FACC2, WKN: A1147K, Ticker-Symbol: 1FC, Wiener Börse-Symbol: FACC) mit dem Rating "kaufen" auf.Die FACC AG sei ein führender Zulieferer aller relevanten Hersteller von Passagierflugzeugen und produziere kritische Strukturbauteile für Flügel und Turbinen sowie Passagierkabinen. Darüber hinaus verfüge das Unternehmen über Design- und Wartungslizenzen für alle wesentlichen Flugzeugbauteile der großen OEMs und biete damit Leistungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette an.Aufgrund seiner hohen Wettbewerbsqualität bestehend aus einer weitreichenden eigenen Wertschöpfung sowie Innovationskompetenz und daraus resultierenden langjährigen Kundenbeziehungen mit hoher Kundenbindung dürfte FACC in den Folgejahren von dem wieder einsetzenden Wachstum im kommerziellen Luftfahrtsegment profitieren. So avisiere Airbus, der größte Kunde FACCs (Umsatzanteil 55%), eine Steigerung der Auslieferungen in 2023 um 8,9% yoy. Langfristig würden die großen Luftfahrtunternehmen avisieren bis 2041 ca. 39,5 Tsd. neue Flugzeuge auszuliefern, wovon FACC langfristig profitieren dürfte. Auch in den attraktiven Wachstumssegmenten der urbanen Luftfahrt (Urban Air Mobility - UAM) und der privaten Raumfahrt sei das Unternehmen in einer aussichtsreichen Wettbewerbsposition, wenngleich hieraus bis 2025 keine signifikanten Umsatzbeiträge für die Österreicher entstehen dürften.Das strukturelle Marktwachstum werde sich bis 2025 in einem Konzernumsatz von 770,1 Mio. Euro (CAGR 2022e-2025e: 8,7%) manifestieren und FACCs auf ein Erlösniveau in Reichweite zum Vorkrisenniveau beflügeln (2018/19: 781,6 Mio. Euro). Mit dem abgelaufenen GJ 2022 (600,0 Mio. Euro nach vorläufigen Zahlen; +20,6% yoy) habe man hierfür bereits den Grundstein legen können. Auf EBIT-Ebene dürften hierdurch einsetzende Skaleneffekte sowie Profitabilitätssteigerungen aus dem in 2021 eingeleiteten Effizienzprogramm für eine überdurchschnittliche Ausweitung der Profitabilität auf 41,3 Mio. Euro im GJ 2025 führen (Marge: 5,4%). Weitere Margeneffekte dürften sich unter anderem durch die Verlagerung der Produktion im Segment Cabin Interiors nach Kroatien ergeben, wo die Produktionskapazitäten sukzessive ausgebaut werden sollten. Das Management avisiere bei erfolgreicher Umsetzung aller Optimierungspotenziale sogar ein Konzern-Margenniveau von 8,0%.Die FACC AG verfüge über eine gute Wettbewerbsqualität in einem strukturell wachsenden Markt. Aufgrund der Turbulenzen der Corona-Jahre 2020/2021 und einer vorübergehend beeinträchtigten Ergebnisqualität würden die Potenziale nicht angemessen im Aktienkurs reflektiert.Miguel Lago Mascato, Analyst der Montega AG, nimmt die FACC-Aktie mit einer Kaufempfehlung sowie einem Kursziel von 9,00 Euro in die Coverage auf. (Analyse vom 23.03.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link