Börsenplätze FACC-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs FACC-Aktie:

6,79 EUR +0,30% (05.05.2023, 11:16)



Wiener Börse-Aktienkurs FACC-Aktie:

6,76 EUR 0,00% (05.05.2023, 16:09)



ISIN FACC-Aktie:

AT00000FACC2



WKN FACC-Aktie:

A1147K



Ticker-Symbol FACC-Aktie:

1FC



Wiener Börse-Symbol FACC-Aktie:

FACC



Kurzprofil FACC AG:



Die FACC AG (ISIN: AT00000FACC2, WKN: A1147K, Ticker-Symbol: 1FC, Wiener Börse-Symbol: FACC) zählt zu den weltweit führenden Aerospace Unternehmen und entwickelt, designt und fertigt fortschrittliche Leichtbausysteme für die Luft- und Raumfahrt. Als Technologiepartner aller großen Hersteller arbeitet FACC gemeinsam mit ihren Kunden an Lösungen für die Mobilität der Zukunft. Weltweit startet jede Sekunde ein Luftfahrzeug mit FACC-Technologie an Bord. Im Geschäftsjahr 2021 erzielte FACC einen Jahresumsatz von 497,6 Mio. Euro. Weltweit werden rund 3.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus 42 Nationen an 13 internationalen Standorten beschäftigt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte facc.com. (05.05.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - FACC-Aktienanalyse der Montega AG:Miguel Lago Mascato, Aktienanalyst der Montega AG, stuft die Aktie der FACC AG (ISIN: AT00000FACC2, WKN: A1147K, Ticker-Symbol: 1FC, Wiener Börse-Symbol: FACC) weiterhin mit dem Rating "kaufen" ein.Die FACC AG habe am Mittwoch Q1-Finanzkennzahlen veröffentlicht, die eine deutlich dynamischere Umsatzentwicklung aufweisen würden als von Miguel Lago Mascato avisiert, gleichzeitig allerdings die von ihm prognostizierte Margenbeeinträchtigung offenbaren würden.In Q1 habe FACC einen Konzernumsatz von 162,7 Mio. Euro (+27,6% yoy) erzielt, was deutlich über der Analystenerwartung liege (MONe: 142,9 Mio. Euro) und den positiven Wachstumstrend des Konzerns bestätige. Besonders positiv seien nach Erachten des Analysten die signifikant gestiegenen Erlöse aus dem Geschäft mit Triebwerksverkleidungen ("Engines & Nacelles"), das wie erwartet von der Wiederaufnahme von Auslieferungen der 787-Modellreihe habe profitieren können (32,9 Mio. Euro; +45,9% yoy). Entgegen der Analystenerwartung habe ebenfalls das Aerostructures-Segment einen deutlichen Top Line-Anstieg (58,6 Mio. Euro; +21,7% yoy) verzeichnet. Der Analyst habe aufgrund der schwächelnden Entwicklung der Lieferraten bei Airbus in Q1 (-10,6% yoy) mit einem Erlösrückgang von ca. 10% yoy gerechnet. Das Geschäft mit Innenausstattungen für Passagier- und Business-Jets habe ebenfalls eine deutlich stärkere Umsatzdynamik als erwartet gezeigt (71,1 Mio. Euro; +25,4% yoy) und erneut den höchsten Anteil am Konzernerlös (43,7%; Vj.: 44,5%) repräsentiert.Im 3M-Zeitraum habe FACC ein EBIT von genau 0,0 Mio. Euro erwirtschaftet, was den bereits von Miguel Lago Mascato in Aussicht gestellten Margenrückgang verdeutliche (MONe: 0,5 Mio. Euro; Marge: 0,4%; -1,9PP yoy). So hätten sich die auch aufgrund weiterhin sehr angespannter Lieferketten gestiegenen Inputpreise vermehrt belastend auf die Profitabilität ausgewirkt. Hinzugekommen seien GuV-wirksame FX-Effekte, die die Profitabilität aller Segmente beeinträchtigt hätten. Das Segment Cabin Interiors sei zudem vom Produktionshochlauf für den Bombardier-Businessjet Challenger 3500 beeinträchtigt gewesen (-5,0 PP yoy). Ebenso hätten die eingeschränkten Bauteilverfügbarkeiten in diesem Segment zu Ineffizienzen im Produktionsprozess geführt.Nach dem starken Top Line-Wachstum der vergangenen Quartale müsse die positive Tendenz in den Folgequartalen nun auch im Ergebnis sichtbar werden.Miguel Lago Mascato, Analyst der Montega AG, bestätigt seine Kaufempfehlung für die FACC-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 9,00 Euro. (Analyse vom 05.05.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link